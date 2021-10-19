Türk kadınlarının ürettiği ev yapımı salçalar Avrupa'ya gidiyor

Salça yapımı Türk kadınlarının birçoğunun evlerinde yaptıkları bir faaliyetken, bu çok iyi yaptıkları işi ticarete dönüştürdüklerinde başarıyı yakalamak da kaçınılmaz oldu.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 11 girişimci kadın, kurdukları kooperatif ile ürettikleri salçaları Avrupa'ya ihraç etmeye başladı.

KENDİ TARLASININ DOMATESİNDE SALÇA ÜRETİP AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYORLAR

Domatesiyle ünlü Ayaş'ta kendi tarlalarının mahsulüyle ev salçası yapan kadınlar, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Hollanda pazarına açıldı.

KADINLAR ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA YER ALIYOR

Gelecek yıl tamamen organik tarımla domates üretimine geçmeyi planlayan kadın girişimcilerden oluşan Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, kadınların tarlada üretimin her alanında çalıştığını belirterek, zamanla bu emeği daha etkin nasıl kullanabileceklerini düşündüklerini söyledi.

"BU YIL İTİBARIYLA YAKLAŞIK 90 TON SALÇA ÜRETİMİMİZ OLACAK"

Varol, bölgelerinde üretilen domateslerle ev yapımı salça yapmak için yola çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kooperatifimizin ilk projesi olarak, kendi yetiştirdiğimiz Ayaş domateslerinden yöresel ev salçası yapmak için tesisimizi kurduk. Şu andaki üretimimizin tamamı kooperatif ortaklarının kendi tarlalarından elde edilen domateslerle yapılıyor, ancak yetmediği zaman Ayaş çiftçisinden temin ediyoruz. Fabrikamızın yaklaşık 150 ton domates salçası yapabilme üretim kapasitesi var ama biz bunun tamamını kullanmadık. Piyasaya girdikçe, pazarı geliştirdikçe üretimimizi de artırmamak istiyoruz. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 90 ton salça üretimimiz olacak."

"İHRACAT BELGEMİZİ ALDIK"

Pazar kapasitesinin her geçen gün genişlediğini vurgulayan Varol, ilk olarak iç piyasada hizmet verdiklerini ama 2020 itibarıyla yurt dışına da açıldıklarını söyleyerek şunları aktardı:

"İlk etapta yerli piyasayla başladık, Ankara bizim için çok önemliydi. Şu anda Ankara'da 3 yerel zincir market ile bir Türkiye genelinde hizmet veren zincir markete ürünlerimizi veriyoruz. İlerleyen süre için hedefimiz, uluslararası pazara açılabilmekti. İhracat belgemizi aldık. Çok şükür ki geçtiğimiz yıl yurt dışına ürün satışımızın başlangıcını yaptık.

"HOLLANDA VE ALMANYA'YA ÜRÜN YOLLADIK"

Hollanda'ya bir parti gönderdik, beğenilmesi üzerine ikinci sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Küçük sevkiyatlar olsa da şu an bizim için çok değerli. Ardından bir miktar da Almanya'ya ürün yolladık. Hedefimiz, çok daha fazla ülkeye yönelik bir pazar. Bu yıl için de Hollanda'dan sipariş var, onun hazırlıklarını yapıyoruz.

"YENİ ÜLKELERE AÇILMAK İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"

Diğer Avrupa ülkelerine de açılmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. İş birliklerinin artması için destek istiyoruz."