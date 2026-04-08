Türk mühendisler geliştirdi! 'Rise Online World' mobil oyunu aynı anda 5 kıtaya açılacak

Türkiye’nin oyun geliştirme potansiyelini küresel ölçekte ortaya koyan, yüzde 100 yerli sermaye ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen Rise Online World, mobil lansmanıyla dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.

PC platformundaki başarısını globale taşımayı hedefleyen oyun, 10 Nisan 2026’da 5 kıtada eş zamanlı olarak yayımlanarak Google Play Store ve App Store üzerinden oyuncularla buluşacak.

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİM 5 KITAYA TAŞINIYOR

Rise Online World Mobile, yalnızca bir oyun lansmanı olmanın ötesinde, Türkiye merkezli teknoloji üretiminin uluslararası ölçekteki yansıması olarak değerlendiriliyor. Oyunun geçtiği Aarvad kıtasındaki epik hikâye ve ırklar arası savaş kurgusu; Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya’daki oyuncuların mobil cihazlarına taşınacak.

"MOBİL SÜRÜMLE KÜRESEL REKABET HEDEFİ"

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından hazırlanan yapım, ileri oyun motoru teknolojileriyle mobil platformlar için optimize edildi. Oyuncuların, 5 kıtadaki kullanıcılarla aynı anda kesintisiz sunucu altyapısı üzerinden rekabet edebileceği belirtilirken, PC kalitesinde grafikler ve derinlikli oyun mekaniklerinin mobil cihazlara uyarlandığı ifade edildi.

Oyunda, Protean ve Lunaskar ırkları arasındaki mücadelenin mobil platform dinamikleriyle yeniden şekillendiği aktarıldı.

“KALİTEMİZİ DÜNYANIN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ”

Rise Online World ekibi, mobil lansmana ilişkin açıklamasında, “Bir Türk yapımı olarak MMORPG türünün standartlarını yukarı taşımaktan gurur duyuyoruz. En büyük mutluluğumuz, oyunumuzun kalitesini ve bu topraklarda üretilen emeği 5 kıtada oyunculara ulaştırabilmek. 10 Nisan, sadece bizim için değil, Türk oyun sektörü için de küresel bir bayram olacak.” ifadelerini kullandı.

GENİŞ BİR OYUNCU KİTLESİNE ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul merkezli Roko Game Studios tarafından geliştirilen Rise Online World’ün, Türkiye’nin en kapsamlı MMORPG projeleri arasında gösterildiği belirtiliyor. Oynaması ücretsiz (free-to-play) modelle sunulacak oyunun geniş bir oyuncu kitlesine ulaşması hedefleniyor.