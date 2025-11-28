Türk paslanmaz çelik şirketi Hollanda'da fuara katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eroğlu Şirketler Grubu'nun iştiraklerinden Chromer, Hollanda'da katıldığı Uluslararası Paslanmaz Çelik Fuarı'nda ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Eroğlu Şirketler Grubu'nun 40 yıllık tecrübesinden doğan ve paslanmaz çelik alanında faaliyet gösteren Chromer, küresel tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Alanında dünyanın en önemli fuarlarından olan ve iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Paslanmaz Çelik Fuar ve Konferansı (Stainless Steel World), Hollanda'nın Maastricht kentinde gerçekleştirildi.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ PASLANMAZ ÇELİK ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Dünyanın en prestijli paslanmaz çelik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuar, bu yıl 70 ülkeden 330 şirketin katılımıyla gerçekleşti ve günlük ortalama 7 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Etkinliğe katılan Chromer, fuar boyunca ürün ve hizmetlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak, hem mevcut iş ortaklarıyla bir araya geldi hem de yeni uluslararası iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı. Fuar, sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi görürken Chromer'in standı da ziyaretçilerin odak noktalarından oldu.

"FUARA KATILIMIMIZ KÜRESEL PAZARDAKİ İDDİAMIZI ORTAYA KOYUYOR"

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Eroğlu Şirketler Grubu Başkanı Yaşar Eroğlu, dünyanın en büyük çelik fuarlarından birisine katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uluslararası faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini söyleyerek, "Faaliyette bulunduğumuz tüm şirketlerimizle, dünyanın her yerinde ülkemizi başarıyla ve gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Chromer'in bu önemli fuara katılımı, küresel pazardaki iddiamızı ve kalite vizyonumuzu bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Şirket yöneticilerinden Kazım Tekin ise böylesine uluslararası bir etkinliğe katılan 7 Türk firmasından birisi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.