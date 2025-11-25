Türk Sağlık Sektörü, Almanya'da düzenlenen fuarda yenilikçi çözümlerini sergiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük sağlık ve medikal ekipman fuarları arasında yer alan MEDICA 2025, Türkiye’den yoğun bir katılımla tamamlandı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) bu yıl 16’ncı defa milli katılım organizasyonuyla fuarda yer alan Türk firmaları, yenilikçi ürünleri ve yüksek kaliteli üretim gücüyle uluslararası alıcıların dikkatini çekti.

Bu yıl 17-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen MEDICA 2025 fuarına İKMİB öncülüğünde milli katılım organizasyonu ile 24 firma katılım sağlarken, toplamda 196 Türk firması fuarda yerini aldı. 70 ülkeden 4 bin 800’ün üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapan fuar, 160 ülkeden yaklaşık 78 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarda son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar, sarf malzemeleri, tanı kitleri, hastane ekipmanları, ortopedik ürünler, laboratuvar çözümleri ve ileri teknoloji sağlık ürünleri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi alıcıların beğenisine sunuldu.

Alıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Türk firmalarının Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda yeni bağlantılar kurması bekleniyor.

“TÜRK TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ DÜNYADA REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye’nin sağlık ve medikal ürünlerde son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

MEDICA, sağlık sektörünün küresel vitrini konumunda. Türk firmalarımız güçlü tasarım kabiliyeti, hızlı üretim, teknik kalite ve rekabetçi fiyat avantajıyla dünya pazarlarında giderek daha fazla tercih ediliyor. Sağlık ürünleri ihracatında her yıl istikrarlı bir büyüme yakalıyoruz. Bu yıl on aylık verilere baktığımızda eczacılık ürünleri grubumuzun ihracatının 1,44 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,24 milyar dolar civarında idi. Türk medikal endüstrisinin küresel pazardaki görünürlüğünü artırmak, ihracatımızı güçlendirmek ve yeni iş birliği fırsatlarını geliştirmek için sektör paydaşlarımızla beraber çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sektörel ihtiyaçlar, sorunlar, istekler ve önerileri istişare ederek, başarılı ve bereketli bir fuar olması için çalıştık. Firmalarımızın uluslararası arenadaki güçlü temsilinden büyük gurur duyuyor, MEDICA 2025’in yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum.

FUARA GENİŞ KATILIM

Fuara katılan T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, T.C. Ticaret Ataşeleri Dilara Zümreoğlu Tek ve Pınar Aslan, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Demir, İKMİB İlaç Komite Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, İKMİB İlaç Komite Üyesi Orhan Mutlu Topal, İKMİB Tıbbi Cihaz Komite Üyesi Sevim Öztaşkın, İKMİB Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Hakan Karpuz ile T.C. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, T.C. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koca, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Osman Bahçekapılı ve sektörel STK temsilcileri ile birlikte katılımcı firmalara başarılar diledi.