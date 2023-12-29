Türk savunma sanayii 2023'te şaha kalktı! KAAN'dan TCG Anadolu'ya kadar ilklere imza atıldı Türk savunma sanayii, donanmasını güçlendirmek amacıyla milli ve yerli üretime hız verdi. Bir süre sonra Türk savunma sanayii üretimini artırarak ihracata başladı. 2023 yılında savunma sanayii birçok adım attı.

AA

Türk savunma sanayii, yerli ve milli projelere hız verdi.

Türkiye'de, bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları yerli ve milli çözümlerle karşılandı.

Savunma sanayiindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek amaçlandı.

Böylece yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayii, yoğun bir yılı geride bıraktı.

2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında: MERTER

Türk savunma sanayii 2023'teki ilk teslimatı, elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.

Yeni Altay Tankı

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli ateş destek unsurlarından Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün teslimatlarına devam edildi.

Alanında önde gelen firmaların iş birliğiyle geliştirilen insansız kara aracı KAPGAN, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

ARMA II

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8X8 askeri araç ARMA II, 6 bin kilometrelik sürüş testiyle seri üretime hazır hale getirildi.

Türk savunma sanayiinin dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği zırhlı kara araçlarında yerli zırh çeliği kullanılmaya başlandı.

DROPS

8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi ile 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi kapsamında ilk teslimat gerçekleştirildi.

YÖRÜK 4X4

YÖRÜK 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç, Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı.

ALPAR

Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı ALPAR tanıtıldı.

Milli kanatlar ilk kez gökyüzüyle buluştu

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2, insansız savaş uçağı ANKA-3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk uçuşları gerçekleştirildi.

GÖKBEY

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, GÖKBEY helikopterini uçurdu.

T925 Genel Maksat Helikopteri

T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez Paris Airshow'da sergilendi.

KAAN

Milli muharip uçağa KAAN ismi verildi ve ilk uçuşuna hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüldü.

KIZILELMA

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'te bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile yakın kol uçuşu yaptı.

ANKA

Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonu, ANKA insansız hava aracına entegre edilerek ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü haberleşme gerçekleştirdi.

Kesintisiz uçuş, güvenli iletişim, GPS sinyalleri olmadan görev yapabilme yeteneğine sahip kablolu drone sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

HÜRJET

HÜRJET, Türk Yıldızları ile tarihi uçuşa imza attı. Taarruz, eğitim gibi görevleri yanında akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek HÜRJET, ilk kez Türk Yıldızları ile uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzündeki avcılara yeni silahlar

ÇAKIR füzesi

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atışı gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI, ÇAKIR füzesi ile hedefini tam isabetle vurdu.

İHA-230 füzesi

Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktaya başarılı şekilde vurdu.

KEMANKEŞ

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi, Edirne Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Hassas Güdüm Kiti (HGK)

Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

DELİ'ler göreve hazır

Kamikaze insansız hava aracı DELİ, harp başlığıyla yapılan atış testlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

GÖZDE

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti envantere girmeye başladı.

Akıllı dip mayını UÇA

Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan uçaktan atılabilir güdümlü akıllı dip mayını UÇA kamuoyuyla paylaşıldı.

Göktuğ füzeleri

Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin F-16 uçakları PO-III konfigürasyonuna entegre edilmesi ile Göktuğ füzelerinin düşük ölçekli ilk üretim tedariklerinin gerçekleştirilmesine başlandı.

ÖZGÜR-2

F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projelerine yönelik sözleşme imzalandı.

Aynı anda 3 milli fırkateyn üretimi başladı

TCG Anadolu

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine sunuldu.

MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni gemi için sözleşme imzalandı, inşa çalışmalarına başlandı.

TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR gemileri denize indirildi.

Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76/62 milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı.

ZAHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı.

ULAQ SİDA

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAQ SİDA, yerli motorlarla deniz testlerine başladı.

MALAMAN

Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını MALAMAN seri üretime hazır hale getirildi.

Milli motorlar sahaya çıkmaya başladı

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli kara aracı motoruna "TUNA" ismi verildi. İlk kez VURAN 4X4 araçlarına entegre edilen motorların ilk parti sevkiyatları tamamlandı.

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.

Tarihi ihracat başarısı

Baykar, Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı.

Geçen yıl 4,4 milyar dolarla ihracat rekoruna imza atan savunma ve havacılık sanayisi, bu yılın 11 ayında 4,8 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi.

PD170

Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170, ilk ihracat başarısına imza attı.

Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayiinin ihraç ettiği insansız hava araçlarına eklendi. Yıl içinde sözleşme imzalanan ülke sayısı 8'e ulaştı.

BAHA

İnsansız hava aracı BAHA, ilk ihracat başarısını Afrika'da yakaladı.

TOGAN

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gözcü insansız hava aracı TOGAN ilk ihracat başarısına Afrika'da imza attı.

ALPAGU

Milli vurucu insansız hava aracı ALPAGU'yu ilk tercih eden yurt dışında bir müşteri oldu.

Milli hava savunma füzelerinde seri üretim başladı

SİPER Ürün-1 ve HİSAR

SİPER Ürün-1 ve HİSAR sistemlerinin seri üretimi için sözleşme imzalandı.

SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün-2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı şekilde gerçekleştirildi.

HİSAR O+

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ yeni RF arayıcı başlıklı füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti.

Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketi İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildi.

İngiltere ve Almanya'da önemli satın almalar

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında imzalanan anlaşma kapsamında pilot eğitimlerinde kullanılması amacıyla yerli ve milli uçak üretilecek.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Birleşik Krallık'ın köklü savunma sanayisi şirketlerinden AEI Systems'ı satın aldı.

Nurol Teknoloji, Alman seramik ham madde üreticisi Industriekeramik Hochrhein'ın çoğunluk hissesini satın alarak ileri teknik seramik teknolojileri alanında önemli bir hamle yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)