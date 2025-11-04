Türk savunma sanayii Afrika seferinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayiinin yenilikçi teknoloji ve çözümleri, Mali'deki Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) Afrika ülkeleriyle buluşacak.

Afrika dışından da çeşitli ülkelerden ziyaretçi taleplerinin alındığı fuar, 4 gün boyunca yeni işbirlikleri için fırsatlar sunacak.

Mali'nin başkenti Bamako'da 11-14 Kasım'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenecek fuar, Türk savunma sanayiinin Afrika'daki artan varlığını yeni iş birlikleriyle güçlendirme fırsatı sağlayacak.

Organizasyonun tanıtım afişleri, başkentte havalimanı güzergahı başta olmak üzere birçok önemli noktada yerini aldı.

Türk firması Prontaron Savunma (The Peak Defense) tarafından düzenlenen fuara ilişkin Mali hükümeti, Afrika kıtası öncelikli olmak üzere 50'den fazla ülkeye resmi davetiye gönderdi.

FUARIN YAPILACAĞI ŞEHİR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kıta basınında, Türk savunma sanayisinin yeni teknolojik çözümlerini kıtaya taşıması açısından "çığır açacak" bir organizasyon olarak nitelendirilen BAMEX'25 nedeniyle, başkent Bamako ve çevresinde hazırlıklar yapıldı.

Afrika ülkelerinden 35'in üzerinde karar alıcı heyetin ziyaret etmesi beklenen fuarda; Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları hazır bulunacak.

Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda ayrıca Mali, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri ile Mali ordusuna ait stantlar da yer alacak.

TERCİHLER TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİYOR

Mali, Afrika kıtasında jeopolitik, stratejik, kültürel ve güvenlik açısından önemli bir yer tutuyor.

Kıtanın stratejik güç mücadelesinin en kritik merkezlerinden biri olarak dikkati çeken Mali, çeşitli iç ve dış güvenlik tehditleriyle mücadele ediyor.

Uzun, kontrolü zor sınırlara sahip Mali, İHA, zırhlı araç, radar, elektro-optik sistemler ve el yapımı patlayıcı/mayın temizleme sistemleri gibi teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Komşu ülkelerin de benzer sistemlere ihtiyacı bulunuyor.