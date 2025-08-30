Türk savunma sanayisinin kalbi Afrika'da atacak

Türkiye savunma sanayi ürünlerini ihracatını hızlandırdı.

İhracat bağlantıları fuarlarda kuruluyor.

Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) düzenlenecek organizasyonun ilki yalnızca Türk katılımcılara açık olacak.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, organizasyona çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere 35'ten fazla ülkeden üst düzey delegasyonun katılmasının beklendiğini söyledi.

Saraç, organizasyon fikrinin geçen yıl bazı Türk savunma sanayisi firmalarıyla Bamako'da gerçekleştirilen ve büyük yankı uyandıran demo gösterisinin ardından Mali makamlarının bunu bir fuara dönüştürme talebiyle ortaya çıktığını anlattı.

ÜRÜNLER SAHADA TEST EDİLEBİLECEK

Bu yılki etkinliğin 11-14 Kasım arasında 4 gün süreceğini, ilk 2 günün fuar, son 2 günün ise "Demo Day" olarak planlandığını ifade eden Saraç, katılımcı firmaların ürünlerini Bamako'ya yakın korunaklı bir askeri bölgede ve ülke heyetlerinin önünde sahada sergileyip test edebileceğini kaydetti.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI FUARDA HAZIR BULUNACAK

Saraç, Baykar, MKE, ASELSAN ve Roketsan'ın da aralarında bulunduğu Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının fuarda yer alacağı bilgisini vererek, "BAMEX, Afrika ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik modern çözümleri doğrudan inceleme imkanı sağlamayı, aynı zamanda yatırım, teknoloji transferi ve ortak üretim başlıklarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor." dedi.

"BU SİVİLLERE ODAKLANMAYAN BİR FUAR"

Fuarın gelecek yıl kapılarını Türk savunma sanayisi firmalarının yanı sıra ilgili alandaki uluslararası savunma sanayisi firmalarına da açacağının altını çizen Saraç, şunları aktardı:

Afrika'da birçok savunma fuarı yapıldı fakat büyük kısmı ya sivillere odaklandı ya da karar verici mekanizmaları yeterince çekemedi. BAMEX ise devlet başkanları, savunma bakanları ve en üst düzey delegasyonların katılımıyla gerçekleştirilecek ve ürünlerin sadece sergilenmediği, aynı zamanda sahada test edildiği bir format sunacak. Bu anlamda BAMEX, sadece ilk kez yapılan bir fuar değil, Afrika kıtasında savunma sanayisinde yeni bir dönemin başlangıcıdır.

"TÜRKİYE, SADECE TEDARİKÇİ DEĞİL, GÜVENİLİR BİR STRATEJİK ORTAK"

Saraç, Sahel bölgesinin güvenliği açısından da kritik öneme sahip Mali'nin, Türk savunma ürünleri için önemli pazar konumunda bulunduğunu söyledi.

Halihazırda Türkiye ile Mali arasında savunma sanayisi alanında işbirliklerinin varlığına işaret eden Saraç, Türkiye'den tedarik edilen bazı savunma sistemleri, entegrasyon çözümleri ve eğitim-donanım projelerinin, Mali'nin güvenlik kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

"AFRİKA ÜLKELERİNİN ORTAKLIK ARAYIŞINA BİR CEVAP NİTELİĞİNDE"

Saraç, fuarın Afrika ülkelerinin güvenilir ve uzun vadeli ortaklık arayışına da bir cevap sunacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: