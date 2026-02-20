Türk Telekom, 5G için fiberle bağlı baz istasyonu oranını yüzde 60'a yükseltti

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 5G dönemine güçlü fiber altyapısı ve yüksek mobil fiberleşme oranıyla giriyor.

Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan fiber ağ uzunluğunu ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin km’ye yükselten Türk Telekom, baz istasyonlarının yüzde 60’ını fiberle bağlayarak dünyada 2030 için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktı.

"5G AYNI ZAMANDA ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ"

5G’nin başarısının güçlü bir altyapıya bağlı olduğuna dikkat çeken Türk Telekom CNO’su (Chief Network Officer) Zafer Orhan, “5G yalnızca hız artışı değil sürdürülebilir ve yüksek kapasiteli bir altyapı dönüşümüdür. Fiber ise bu dönüşümün temel taşı olarak kritik bir önem taşımaktadır. 81 ili uçtan uca saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımız 5G döneminde, her noktada ve herkes için en kapsayıcı deneyimi sunacağımızın teminatıdır. Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan 539 bin km’lik fiber ağımız ve 5G’deki öncü çalışmalarımızla bağlantının gücünü değer odaklı bir geleceğe dönüştürüyoruz.” dedi.

"TÜRK TELEKOM, 5G ÇAĞINDA DA LİDER"

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağında da liderliğini sürdürüyor. Uzun yıllara dayanan altyapı yatırımları, sahada kanıtlanmış 5G uygulamaları ve teknoloji üretme vizyonu sayesinde Türk Telekom, 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek olan 5G’ye güçlü bir geçiş süreci başlatıyor. Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan fiber altyapısını ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye taşıyan Türk Telekom, 5G’nin yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine yükseltti. Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu doğrultusunda iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği çözümlerle de 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

“5G’DEKİ GÜCÜMÜZÜN TEMİNATI FİBER AĞIMIZ"

Türk Telekom CNO’su (Chief Network Officer) Zafer Orhan, "Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda üstlendiğimiz sorumlulukla, 81 ilimizi uçtan uca saran fiber ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Fiberle birbirine bağlı baz istasyonlarımızın oranını yüzde 60’a yükselttik. Dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine şimdiden çıkmış bulunuyoruz. Güçlü fiber bağlantımız, 5G’nin vaat ettiği nesnelerin interneti (IoT), otonom sistemler ve akıllı şehir çözümleri gibi yenilikçi teknolojilerin temel taşını oluşturuyor.

Bugün itibarıyla Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan 539 bin kilometrelik fiber ağımız ve 5G alanındaki öncü Ar-Ge çalışmalarımızla, teknolojiyi sadece sunan değil, aynı zamanda geliştiren bir güç haline geldik. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia’nın, 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor. Yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımı noktasında; altyapı yatırımlarımızla bağlantının gücünü ülkemiz için değer üreten bir geleceğe dönüştürüyoruz. 81 ili uçtan uca saran fiber ağımızı ve fiberle bağlı baz istasyonlarımız 5G döneminde, her noktada ve herkes için en kapsayıcı deneyimi sunacağımızın teminatıdır. Amacımız, Türkiye’nin dijital çağın olanaklarını ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir hale getirmek." dedi.