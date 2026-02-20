Oyuncak pelüşü annesi sanan maymun dünya gündeminde

Dünya, Japonya'daki hayvanat bahçesini konuşuyor.

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde kalan ve annesi tarafından terk edildikten sonra pelüş oyuncağını annesi zanneden Punch, kısa sürede dünyanın en fazla konuşulan detayları arasında yer aldı.

ŞİDDETE MARUZ KALDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Punch, diğer maymunlar tarafından zorbalandı.

İzleyen herkesi derinden üzen görüntülerde Punch, maymunların yanından kaçtı ve pelüş oyuncağına sarıldı.

Punch'ın kendini sakinleştirmeye çalıştığı o anlar, izleyenlerin yüreğine dokundu.

SATIN ALINMAK İSTENDİ

Bu görüntülerden sonra ünlü kardeşler Andrew Tate ve Tristan Tate, maymun Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.

BAŞKA BİR MAYMUN KUCAKLADI

Punch için yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Talihsiz maymunu bu kez hayvanat bahçesindeki başka bir maymunun kucakladığı görüldü.