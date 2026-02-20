Abdulkadir Uraloğlu: Orta Koridor'u Akdeniz'e bağlayan projede inşaat başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amanos Dağları’nın altından geçerek İskenderun Körfezi’ni Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne doğrudan bağlayacak, bölgenin geleceğini kökten güçlendirecek stratejik ulaşım projelerinden biri olan Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, “Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda üç adet tüp tünel inşa ediyoruz. Toplamda 3 farklı tüpten oluşan bu tünellerle birlikte demiryolu hattının toplam uzunluğunu 55 km, otoyol uzunluğunu ise 25 km olarak planladık. Mevcut güzergâhlarda toplamda yaklaşık 157 kilometre kısalma sağlayarak lojistik maliyetleri de düşüreceğiz.” dedi.

“YAKLAŞIK 20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA ÜÇ ADET TÜP TÜNEL İNŞA EDİYORUZ”

Sözlerine tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz'in incisi olan Hatay’ın limanları, sanayisi ve tarımıyla Türkiye’nin kalkınmasında kritik rol oynayan bir şehir olduğunu vurguladı. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ancak Amanos Dağları'nın oluşturduğu coğrafi engel, İskenderun Limanı'nı Orta Koridor'a ve Güneydoğu Anadolu'ya etkin şekilde bağlamamızı zorlaştırıyor. Bu engeli aşmak için de Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda üç adet tüp tünel inşa ediyoruz: 19,5 km uzunluğunda bir demiryolu tüneli ve 19,2 km uzunluğunda iki adet gidiş-geliş otoyol tüneli. Projemiz için 1,55 milyar Euro yurtdışı kredi finansmanı sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından kısa sürede yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarımızı da tamamladık. Artık tünel kazı ve inşa çalışmalarımıza başlıyoruz.

"TÜNEL ÜÇ FARKLI TÜPTEN OLUŞUYOR"

Bakan Uraloğlu, toplamda 3 farklı tüpten oluşan bu tünellerle birlikte demir yolu hattının toplam uzunluğunu 55 km, otoyol uzunluğunu ise 25 km olarak planladıklarını belirterek “Projemiz iki etaptan oluşacak ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı’nda sona erecek. Karayolu bağlantısı için Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasında mevcut karayolu ile birleşeceğiz.” dedi.

MEVCUT GÜZERGÂHLARDA TOPLAMDA YAKLAŞIK 157 KİLOMETRE KISALMA SAĞLANACAK

Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak demiryolu hattıyla da Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı'na daha kısa yoldan bağlanacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleşmesiyle; 235 km olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 km, 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 km, 121 km olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergâhı 20,60 km, 78,8 km olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergâhı 53,4 km, 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergâhı ise 29,6 km kısalacak. Böylece, bu stratejik projemiz sayesinde hem demiryolu hem de karayollarındaki mevcut güzergâhlarda toplamda yaklaşık 157 kilometre kısalma sağlayarak zaman ve yakıt tasarrufunun yanı sıra lojistik maliyetleri de önemli ölçüde düşüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

"BÖLGEDEKİ SANAYİ VE TİCARET HACMİ ARTACAK"

Bölgedeki sanayi ve ticaret hacmini katlayarak artıracak, İskenderun Limanı'nı Güneydoğu Anadolu'nun ve komşu ülkelerin vazgeçilmez çıkış kapısı haline getireceklerini de söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgede çok daha hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşıma hizmeti sağlayacağız. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki sanayi bölgelerinin Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaretinde İskenderun Limanları'nın önemini artırarak bölgedeki ticaret hacmini de yükselteceğiz. İskenderun Körfezi'ndeki mevcut ve yeni limanların Amanos Dağları'na yakınlığı nedeniyle depolama ve lojistik alanları yetersiz kalıyordu; bu ihtiyaçları Hassa Bölgesi'ndeki uygun alanlardan karşılayarak ekonomik hayatı canlandıracağız. Yine bu projemiz ile olası depremlere karşı dirençli kara yolu ve demir yolu altyapısı kurarak bölgenin afet durumlarında kesintisiz erişim kapasitesini de geliştirmiş olacağız.

“HATAY’IMIZIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 120 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi gibi başka önemli projelerin çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Hatay’ımızın ulaşım ve iletişim altyapısı için 120 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 440 kilometreye yükselttik. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde toplam 145,4 kilometrelik deprem konutu bağlantı yolunun 102,7 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık.” diye konuştu.

Uraloğlu, ayrıca Hatay’da Kırıkhan-Reyhanlı Yolu, Ceyhan- Toprakkale-İskenderun Devlet Yolu ve İskenderun-Antakya Otoyolu gibi 15 karayolu projesinde çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirtti.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla temelini attıkları İskenderun-Antakya Otoyolu’nun da Hatay’da devam eden en önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu söyleyen Uraloğlu, “19,2 km uzunluğundaki otoyolumuz İskenderun’da sona eren Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan başlayarak; Belen yerleşimini 786 metrelik bir tünel ile geçerek, ardından 1.320 metre uzunluğundaki Derebahçe Viyadüğü ile vadiyi takip edip, Amanos Dağları’nı yaklaşık 8 bin 556 metre uzunluğundaki Belen Tünelleri ile aşarak Amik Ovası’na ulaşacak. Böylece Amik Ovası inişinde bulunan; Kırıkhan, Hassa, İslâhiye, Nurdağı ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine ulaşım sağlayan D-825 Devlet Yolu'na, Antakya OSB’ye ve Hatay Havalimanı'na doğrudan bağlantılar yaparak daha hızlı ve ekonomik ulaşım sağlayacağız.” dedi.

İSKENDERUN-ANTAKYA OTOYOLU İLE DÖRTYOL-HASSA DEMİRYOLU VE OTOYOLU PROJELERİ BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISI OLACAK

İskenderun-Antakya Otoyolu ile Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesinin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Her iki proje de Amanos Dağları'nın aşılmaz görünen engelini Belen Tünelleri ve Amanos Tünelleri gibi modern mühendislik harikalarıyla ortadan kaldırarak Hatay'ı, İskenderun Limanı'nı ve Amik Ovası'nı; Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizle birlikte, Orta Koridor, Suriye, Irak ve devamında Arap Yarımadasının tamamına entegre etmektedir. Vizyonumuz sayesinde Amanos Dağları, artık bir engel değil, Türkiye'nin lojistik ve ticari gücünü küresel ölçekte yükselten bir köprü haline geldi. Bu projelerimiz İskenderun Limanı'nı Akdeniz'in vazgeçilmez bir Hub'ı konumuna taşırken, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Bölgemizi sadece ulusal değil, uluslararası arenada da rekabetçi ve dirençli bir merkez haline getirecek; Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan modern İpek Yolu'nun kilit parçası yapacaktır.”

“HAVALİMANIMIZDAKİ TÜM ÇALIŞMALARIMIZI BU YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Uraloğlu, asrın felaketinde Hatay Havalimanı’nın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görüldüğünü, pist ve çevresindeki alanın da bu oturmadan etkilendiğini hatırlattı.

Uraloğlu, “Ama öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete almış, ardından da Hatay Havalimanı’mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için 21 Kasım 2023’te yapım çalışmalarına başlamıştık." dedi.

Uraloğlu, şu ana kadar; Hatay Havalimanı’nda 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldıklarını belirterek, “Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını tamamladık. Depremde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolunu da bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Havalimanımız 2025 yılında 507 binin üstünde yolcuya hizmet sundu. Şu anda havalimanımızın 3 bin metrelik ana pistindeki çalışmalarımızda yüzde 91 ilerleme kaydettik ve kaplama beton çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah havalimanımızdaki tüm çalışmalarımızı bu yıl içiresinde tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

“İSKENDERUN BALIKÇI BARINAĞI’NIN ONARIMI İŞİNİ TAMAMLADIK”

Ayrıca depremden sonra başta İskenderun olmak üzere kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu da tespit ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Bu kapsamda İskenderun Balıkçı Barınağı’nın Onarımı işini tamamladık. Ana ve tali mendireği onararak çöken ve bozulan rıhtımı yeniledik. Yine, İskenderun’da, kentin sahil hattını doğrudan etkileyen 3,8 kilometrelik sahil tahkimatı onarımı ve yürüyüş yolu çalışmalarını tamamladık ve halkımızın kullanımına açtık. Madenli Yat Limanı’nda da yürüttüğümüz çalışmalarla 550 metre ana mendirek onarımı ve 527 metre rıhtım onarımını sahada eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Dörtyol, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik Balıkçı barınaklarının onarım işlerinin ihalelerini de yaptık ve yapım çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Tüm bu projelerle amacımız; depremden zarar gören kıyı altyapısını yalnızca onarmak değil, balıkçılarımızın, yat turizminin ve bölge halkının daha güvenli, daha dayanıklı ve sürdürülebilir kıyı yapılarından faydalanmasını da sağlamak.” açıklamasında bulundu.

Hatay'ın 6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımını yaşayan illerinden olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak deprem bölgelerinde yol, köprü, havalimanı ve demiryolu yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hatay’ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Dörtyol-Hassa Projesi de bu iradenin en somut örneklerinden biridir.” şeklinde konuştu.