Türk Telekom 5G vizyonunu dünyaya duyurdu: Herkes için 5G

Türk Telekom, milli ve global iş ortaklarıyla geliştirdiği 5G ve ötesi çözümleri uluslararası paydaşlarla buluşturarak yeni nesil teknolojilerdeki çalışmalarını dünya sahnesine taşıdı.

Güçlü fiber altyapısı, 5G’ye hazır şebekesi ve milli teknoloji ekosistemini büyüten stratejik adımlarıyla 5G dönemine lider olarak giren Türk Telekom, uzun yıllardır sürdürdüğü 5G uyumlu yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve saha uygulamalarıyla yeni dönemin en hazır operatörü konumunda bulunuyor. Fiber altyapısını 2026 Ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye ulaştıran şirket, 5G’nin temel yapı taşı olan fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine yükseltti. 5G frekans ihalesinde mobil stratejisiyle uyumlu sonuçlar elde eden Türk Telekom, abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip oldu.

Türkiye’yi saran fiber ağı, 5G’de kritik öneme sahip fiber istasyonları, güçlü uygulama kabiliyeti ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejisiyle 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G döneminde en kapsayıcı 5G deneyimini sunmayı hedefleyen Türk Telekom, güçlü altyapısı ve stratejik iş birlikleriyle planlı ve sürdürülebilir bir geçiş süreci yürütüyor.

"DİJİTAL GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimimizle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza atıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor; 5G’ye en hazır operatör olarak milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli ve global iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri küresel ölçekte sunarak Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz.” dedi.

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olan Türk Telekom, öncü rolünü 5G çağında da sürdürüyor. Uzun yıllara dayanan altyapı yatırımları, sahada başarıyla hayata geçirilen 5G uygulamaları ve teknoloji üretme vizyonuyla 1 Nisan’da başlayacak 5G dönemine güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan fiber ağını ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye ulaştıran şirket, fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60’a çıkardı. Güçlü altyapı yatırımlarını yalnızca sahada değil, ileri teknoloji geliştirme ve ticarileştirme yetkinliğiyle küresel ölçekte değer üreten bir ekosisteme dönüştüren Türk Telekom; 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunan iştirakleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği yenilikçi çözümlerle 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltıyor. Yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu doğrultusunda kurduğu stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini güçlendiriyor.

5G DENEYİMİ 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

“Türkiye’nin her noktasında herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunacağız” diyen Ebubekir Şahin, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine güçlü fiber altyapı ve 185 yılı aşan birikimle öncü olarak girdiklerini belirtti. 5G frekans ihalesinde mobil stratejiyle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduklarını vurgulayan Şahin, Türkiye’yi saran fiber ağ ve fiber bağlantılı baz istasyonlarıyla 5G’yi 81 ilin her köşesinde erişilebilir kılacaklarını ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinci sıraya yükselen Türk Telekom, mobil numara taşıma pazarında lider konumunu sürdürdü. Şirket, aynı dönem itibarıyla 30,8 milyon mobil aboneye ulaştı.

Türk Telekom, 5G dönemini yalnızca şebeke dönüşümü olarak değil, milli teknoloji ekosistemini büyütme fırsatı olarak görüyor. Bu kapsamda iştirakleri Argela ile birlikte milli teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S ve Qubitrium ile geliştirdiği yenilikçi çözümleri, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dünya sahnesine taşıdı.