Türk Ticaret Bankası, 23 yıl aradan sonra tekrar faaliyette

AA

Türk Ticaret Bankası, yenilenen yapısıyla tekrar faaliyete geçti.

Türk Ticaret Bankası, haziran sonuna kadar 8 şubeye ulaşmayı ve 2025 sonunda 15 şubeye ulaşarak ihracatçılara özel çözümler sunmayı hedefliyor.

Banka, şu ana kadar 20 milyar lira finansman sağladı, yıl sonunda 62 milyar liraya ulaşmayı hedefliyor.

İLK ÖZEL SERMAYELİ BANKA

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, 112 yıllık tarihiyle ilk özel sermayeli milli banka olma özelliğini taşıyan bankanın, yenilenen yapısıyla faaliyete geçmesi dolayısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) tanıtım toplantısı düzenlendi.

İLK ŞUBE AÇILDI

TİM yerleşkesinde, bankanın ilk şubesi olan Avrupa Merkez Şube'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNE VE İHRACAT ODAKLI KALKINMA VİZYONUNA HİZMET EDECEK"

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma hamlesinin temelinde, yatırım, üretim ve ihracatın yer aldığını belirterek, "Bu anlayışla Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, ihracatçılarımızın, başarılı performansını artırarak sürdürülebilir kılmaları adına inovasyon, tasarım ve markalaşmayı odağına alan desteklerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.