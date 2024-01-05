Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4'ten Nijerye'ya ihracat atağı Nijerya'daki iç güvenlik projesi için Türk savunma sanayiisi şirketleri güçlerini birleştirerek bir anlaşmaya imza attı. 36,5 milyon dolar değerindeki projeyle Abuja ile Kaduna şehirleri arasında güvenlik sorunları yaşanan bir otoyolun güvenliği sağlanacak.

AA

Türk savunma sanayiisi, gösterdiği gelişmeleri ihracatla taçlandırmaya devam ediyor.

Asisguard, Nijerya'da yürüteceği Yol Güvenliği Projesi'nde kullanılmak üzere Türk zırhlı kara aracı üreticisinden YÖRÜK 4X4 araç temin edecek.

Firma, elektro optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, askeri araç elektroniği çözümleri ve döner kanatlı insansız sistemler üretiyor.

Taraflar, Nurol Makina tesislerinde araç temin sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 2,5 yıldır yürütülen çalışmalar sonunda imzalandı.

Nijerya Yol Güvenliği Projesi, 36,5 milyon dolar değerinde.

Sözleşmeye, Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol imza attı.

Projede dron, VTOL, gözetleme kulesi, komuta kontrol merkezi kullanılacak

Proje kapsamında dron, VTOL, gözetleme kulesi, komuta kontrol merkezi gibi ürünler kullanılacağını ifade eden Düzgün, Nijerya'da ortaya konulacak iş birliğinin benzer projelerin kazanılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Aykol da Afrika'da birçok ülkede araçlarının kullanıldığını, ancak bugüne kadar Nijerya'da araçlarının bulunmadığını dile getirdi.

Araçların teslimatı yıl içinde tamamlanacak

Bu projeyle Nijerya gibi zorlu bir coğrafyada görev yapacaklarına işaret eden Aykol, araçların teslimatını yıl içinde tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Yeni ihracat fırsatları için de kapı aralayacak

Abuja ile Kaduna şehirleri arasındaki otoyolun güvenliği sağlanacak

Nijerya'nın başkenti Abuja ile Kaduna şehirleri arasında güvenlik sorunları yaşanan bir otoyolun güvenliğini sağlamak üzere sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Düzgün, şu bilgiyi verdi:

Türkiye'deki paydaşlarımızla yerli ve milli olarak üretilen son teknoloji sistem ve ürünlerle bölgenin güvenliğine katkı sunacağız.

Keşif ve gözetleme sistemleri sağlanacak

Proje kapsamında keşif ve gözetleme sistemleri, ani müdahale ve nötralizasyon sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri ile haberleşme ve enerji altyapı sistemleri sağlayacaklarını belirten Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu süreçte, müdahale ve nötralizasyon sistemlerinde kullanılmak üzere en zor ve çetin muharebe şartlarında Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlamış zırhlı araç üreticisi Nurol Makina ile çalışmaya karar verdik. Bu ortaklığın ülkemize hayırlı olmasını, iki değerli firmaya yeni ihracat fırsatları yaratmasını ve daha önemlisi dost ülke Nijerya'nın güvenlik sorunlarını çözmesini diliyorum.

YÖRÜK 4X4'ün kullanıldığı ülke sayısı 5'e çıkıyor

Sözleşmeye göre, Nijerya Yol Güvenliği Projesi kapsamında, 13 YÖRÜK 4X4 aracının ihracatı gerçekleştirilecek. Böylece YÖRÜK 4X4'ün kullanıldığı ülke sayısı 5'e çıkacak.

HAVELSAN ve STM'nin insansız hava araçlarının yurt dışı satışlarının yapılacağı proje ile ayrıca, aralarında Gürbağ Savunma ve MILMAST'ın bulunduğu 10 civarındaki firmanın ürünü ihraç edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)