Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi! Yarın hesaplara yatırılıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı" ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun.

"Aileyi merkeze alan bakış açısı ile çalışmalar sürüdürülecek"

En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)