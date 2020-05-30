Türkiye büyüme oranıyla zirvede

En Son Haber

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 4,5'lik büyüme oranıyla; AB, G20 ve OECD ülkelerini geride bıraktı.

Türkiye ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüdü.

Türkiye, Ocak-Şubat-Mart dönemini içeren ilk çeyrekteki büyüme oranıyla; Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu.

Verilerde; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin ekonomisinde küçülmelerin olduğu dikkat çekti.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

Türkiye - 4,5

Romanya - 2,7

Litvanya - 2,5

Bulgaristan - 2,4

Macaristan - 2,0

G20 ÜLKELERİ

Türkiye - 4,5

Endonezya - 3,0

Güney Kore - 1,3

ABD - 0,3

Kanada - -1,4

İngiltere - -1,6

Meksika - -2,2

Japonya - -2,2

Almanya - -2,3

İtalya - -4,8

Fransa - -5,4

OECD ÜLKELERİ

Türkiye - 4,5

Litvanya - 2,5

Polonya - 1,6

Güney Kore - 1,3

İsrail - 0,6

İsveç - 0,5

Şili - 0,5

Kolombiya - 0,4

Finlandiya - 0,4

ABD - 0,3

Danimarka - 0,3