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    Türkiye büyüme oranıyla zirvede

    Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 4,5'lik büyüme oranıyla; AB, G20 ve OECD ülkelerini geride bıraktı.
    • AA
    • 30.05.2020 - 15:25
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    Türkiye büyüme oranıyla zirvede

    Türkiye ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüdü.

    Türkiye, Ocak-Şubat-Mart dönemini içeren ilk çeyrekteki büyüme oranıyla; Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu.

    Verilerde; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin ekonomisinde küçülmelerin olduğu dikkat çekti.

    AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

    Türkiye - 4,5

    Romanya - 2,7

    Litvanya - 2,5

    Bulgaristan - 2,4

    Macaristan - 2,0

    G20 ÜLKELERİ

    Türkiye - 4,5

    Endonezya - 3,0

    Güney Kore - 1,3

    ABD - 0,3

    Kanada - -1,4

    İngiltere - -1,6

    Meksika - -2,2

    Japonya - -2,2

    Almanya - -2,3

    İtalya - -4,8

    Fransa - -5,4

    OECD ÜLKELERİ

    Türkiye - 4,5

    Litvanya - 2,5

    Polonya - 1,6

    Güney Kore - 1,3

    İsrail - 0,6

    İsveç - 0,5

    Şili - 0,5

    Kolombiya - 0,4

    Finlandiya - 0,4

    ABD - 0,3

    Danimarka - 0,3

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