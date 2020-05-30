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Türkiye büyüme oranıyla zirvede
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 4,5'lik büyüme oranıyla; AB, G20 ve OECD ülkelerini geride bıraktı.
- AA
- 30.05.2020 - 15:25
Türkiye ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüdü.
Türkiye, Ocak-Şubat-Mart dönemini içeren ilk çeyrekteki büyüme oranıyla; Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu.
Verilerde; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin ekonomisinde küçülmelerin olduğu dikkat çekti.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5
Romanya - 2,7
Litvanya - 2,5
Bulgaristan - 2,4
Macaristan - 2,0
G20 ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5
Endonezya - 3,0
Güney Kore - 1,3
ABD - 0,3
Kanada - -1,4
İngiltere - -1,6
Meksika - -2,2
Japonya - -2,2
Almanya - -2,3
İtalya - -4,8
Fransa - -5,4
OECD ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5
Litvanya - 2,5
Polonya - 1,6
Güney Kore - 1,3
İsrail - 0,6
İsveç - 0,5
Şili - 0,5
Kolombiya - 0,4
Finlandiya - 0,4
ABD - 0,3
Danimarka - 0,3