Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü TÜİK, dün Türkiye'nin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 4, yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüdüğünü açıkladı. Açıklanan veriler, ekonomistlerin beklentileri ve OVP tahmininin üzerinde gerçekleşti.

AA

Türkiye'nin 2023 son çeyrek ve yıllık büyüme verisi dün açıklandı.

14 çeyrektir kesintisiz olarak büyümesini sürdüren Türkiye ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 4, yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüme kaydetti.

Üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı önceleyen Türkiye ekonomisinin büyüklük verisibeklentilerin üzerinde geldi.

Türkiye'nin ekonomisi, 2023'te büyüme ivmesini sürdürür ve beklentilerin üzerinde büyürken, G20 ülkelerinin büyüklüklerinin üst sıralarında yer aldı.

2023'ün son çeyreğinde

Türkiye ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde, yıllık bazda, verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü ülke oldu.

2023 yılının tamamında

Türkiye, 2023 yılı büyüme rakamlarıyla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne üye ülkeler arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke oldu.

OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi

Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde, yıllık bazda, bugüne kadar ekonomik büyüme verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi ünvanına sahip oldu.

Sıralamada yüzde 4,3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2,2 ile Slovenya takip etti.

G20 ülkeleri arasında üçüncü sırada

G20 ülkeleri arasında yüzde 5,2 ile en hızlı büyüyen ülke, Çin olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi yüzde 5'lik büyüme ile Endonezya izlerken, Türkiye ise yüzde 4,5'lik büyüme ile listede üçüncü sırada yer aldı.

(Grafik OECD ve G20 ülkelerinin büyüklüklerini birlikte aktarıyor)

AB ülkelerin arasında birinci sırada

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.

Verisi açıklanan bazı OECD ve G20 ülkelerinin 2023 yılı 4. çeyrek büyüme oranları

Çin: Yüzde 5,2

Endonezya: Yüzde 5

Hırvatistan: Yüzde 4,3

Türkiye: Yüzde 4

ABD: Yüzde 3,2

Meksika: Yüzde 2,5

Slovenya: Yüzde 2,2

Belçika: Yüzde 1,5

Fransa: Yüzde 0,7

Norveç: Yüzde 0,5

Kolombiya: Yüzde 0,3

İsveç: Yüzde -0,2

Almanya: Yüzde -0,2

Avusturya: Yüzde -1,7

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)