Türkiye geçen yıl 3 milyar dolarlık halı ihraç etti

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türk halıcılar, geçen yıl 589 milyon 199 bin metrekarelik halı ihracatı gerçekleştirdi..

GAİB verilerine göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2024 yılında 180 ülke ve serbest bölgeye 589 milyon 199 bin metrekare halı sattı.

2,8 MİLYAR DOLARLIK GİRDİ

Halı ihracatından 2024'te 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir elde etti

Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir sağlarken, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 4,2 artırdı.

EN FAZLA GELİR MAKİNE HALILARINDAN SAĞLANDI

Sektör, en fazla geliri 2 milyar 219 milyon 340 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 530 milyon 19 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 108 milyon 945 bin dolarla el halıları ve 9 milyon 172 bin dolarla kilim takip etti.

ABD ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye en çok halıyı 784 milyon 315 bin dolarlık ihracatla ABD'ye sattı. ABD'yi 287 milyon 165 bin dolarla Suudi Arabistan, 264 milyon 258 bin dolarla Irak ve 187 milyon 453 bin dolarla İngiltere izledi.

Geçen yıl Irak'a halı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35,6 artış gösterdi.

GAZİANTEP HALI İHRACATINDA LİDER

Halı ihracatında ilk sırada 1 milyar 970 milyon 427 bin dolarla Gaziantep yer aldı.

İkinci il 673 milyon 552 bin dolarla İstanbul ve üçüncü ise 76 milyon 745 bin dolarla Uşak oldu.