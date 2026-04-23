Türkiye havalimanlarındaki yolcu trafiği bir yılda 85 milyon barajını aştı

Türkiye'de turizm gelirlerindeki rekor artış, yabancı ziyaretçilerin konforlu ulaşım taleplerini de beraberinde getirdi.

Sektör temsilcileri, bu büyümenin yan sektörlerdeki operasyonel kapasiteyi tetikleyeceğini öngörüyor.

CVN FİLO Kurucusu Serkan Can, havalimanlarındaki devasa müşteri hacminin profesyonel filo hizmetlerine olan ihtiyacı zirveye taşıdığını şu sözlerle ifade etti:

TÜİK’in 2025 yılı turizm istatistikleri raporuna göre, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla oranla yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara yükselmiştir.



Cumhuriyet tarihinin turizm gelir rekorunun kırıldığı bu dönemde, ülkeden çıkış yapan toplam ziyaretçi sayısı ise 63 milyon 917 bin 57 kişiye ulaşmıştır.

"TURİZMDEKİ ARTIŞ, YATIRIMLARI ZORUNLU KILIYOR"

Turizmdeki bu tarihi ivme, özellikle ülkenin giriş kapıları olan büyük havalimanlarında operasyonel yoğunluğun artmasına zemin hazırlamaktadır. Elde edilen veriler, Türkiye’nin küresel turizm pastasındaki payını her geçen gün güçlendirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sektör analistleri, bu rakamların lojistik süreçlerde ve havalimanı araç kiralama hizmetlerinde yeni yatırımları zorunlu kıldığını vurgulamaktadır.

“TÜRKİYE’NİN GLOBAL BİR CAZİBE MERKEZİ OLDUĞU TESCİLLENDİ”

Sektördeki bu tarihi gelişmeleri değerlendiren CVN FİLO Kurucusu Serkan Can, şu açıklamalarda bulundu:

Turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında ulaşılan bu rekor seviyeler, Türkiye’nin global bir cazibe merkezi olduğunu tescilliyor. Havalimanlarındaki bu yüksek hareketlilik, bizler gibi profesyonel filo yönetimi yapan markalar için devasa bir pazar hacmi anlamı taşıyor. Stratejik olarak kurguladığımız büyüme planlarımızla bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz.