Türkiye, imalat sanayi PMI şubatta 50,2’ye yükseldi İstanbul Sanayi Odası, İmalat PMI verisini açıkladı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen İmalat PMI verisine ait tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği açıklandı.

AA

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin, Şubat 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocak ayında 49,2 olarak gerçekleşen manşet PMI, şubatta 50,2’ye yükselerek yeniden 50,0 eşik değerinin üzerine çıktı.

Son veri, faaliyet koşullarının ılımlı düzeyde de olsa son sekiz aydır ilk kez iyileştiğine işaret etti.

10 sektörden 4'ü üretimini artırdı

Şubat ayına ilişkin İSO Türkiye Sektörel PMI raporu, genel olarak durağan talep koşullarına ve halen yüksek seyreden enflasyonist baskılara rağmen bazı sektörlerin üretiminde kısmi iyileşme sinyalleri verdi.

Takip edilen 10 sektörden 4'ü şubat ayında üretimini artırdı. Bu sayı, geçen yılın ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Gıda üretimindeki keskin artış büyümede belirleyici olurken sektördeki genişleme, anket geçmişinin ikinci en yüksek hızında kaydedildi.

Elektrikli ve elektronik ürünler, kimyasal, plastik, kauçuk sektörlerinde iyileşme

Elektrikli ve elektronik ürünler ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde güçlü iyileşmeler görüldü.

Kara ve deniz taşıtlarında ise büyüme çok sınırlı kaldı. Buna karşılık, üretimdeki en belirgin yavaşlama yine metalik olmayan mineral ürünler sektöründe kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)