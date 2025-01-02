Türkiye sebze üretiminde dünya dördüncüsü

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Bunları biliyor musunuz?" başlığıyla bilgi paylaşımına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin sebze üretiminde dünya dördüncüsü ve meyve üretiminde ise dünya altıncısı olduğunu açıkladı.

"MEYVE VE SEBZELERLE DÜNYADA ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: