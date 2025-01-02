Türkiye sebze üretiminde dünya dördüncüsü

AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Bunları biliyor musunuz?" başlığıyla bilgi paylaşımına devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin sebze üretiminde dünya dördüncüsü ve meyve üretiminde ise dünya altıncısı olduğunu açıkladı.
"MEYVE VE SEBZELERLE DÜNYADA ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDAYIZ"
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Bereketli Anadolu topraklarında yetişen meyve ve sebzelerle dünyada öncü ülkeler arasındayız. Sebze üretiminde dünya dördüncüsü, Meyve üretiminde ise dünya altıncısıyız.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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