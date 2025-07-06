Türkiye, tarımsal hasılada rekor kırdı

Türkiye'de son dönemde özellikle muhalefet tarafından oluşturulmak istenen "tarım bitti" algısı, bir kez daha bozuldu.

DÜNYA BANKASI VERİLERİ: TÜRKİYE REKOR KIRDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın paylaştığı Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024’te yüzde 7’lik artışla 74 milyar dolara yükseldi.

Böylece Türkiye, tarımda ilk kez 70 milyar dolar barajını aşarak önemli bir başarı elde etti.

"İLK KEZ 70 MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞTIK"

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu başarının arkasındaki üreticiler ve sanayicilere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: