Türkiye ve Bulgaristan'ın ticaret hacmi hedefi: 10 milyar dolar

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle Sofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Bulgaristan programına ilişkin bilgi verdi.

İş dünyası temsilcileri ve ihracatçılarla Sofya'da çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Bolat, burada ülkenin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dilov ile Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

ŞU ANDAKİ İKİLİ TİCARET HACMİ 7,8 MİLYAR DOLAR

Bolat, toplantının, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından organize edildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Türk ve Bulgar iş dünyalarının katıldığı toplantıda mevcut işbirliği fırsatlarını, ikili ticaret hacmimizi artırabilecek adımları, iş dünyalarımızın ortak şekilde hayata geçirebileceği projeleri ele aldık. Türkiye olarak, dost ve komşumuz Bulgaristan ile her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da işbirliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda 7,8 milyar dolarlık ticaret hacmimizi daha da artırmayı, karşılıklı yatırımları ve projeleri çeşitlendirmeyi hedeflemekteyiz. İş dünyalarımızı bir araya getiren toplantının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceği inancındayız.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İLİŞKİLERİMİZE OLUMLU YANSIYACAK"

Bolat, Bakan Dilov ile heyetler arası görüşme de yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Türkiye olarak, Bulgaristan ile ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirleme teklifinde bulunduk. Bulgaristan'a en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ortaklığı ve iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Kapıkule-Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli-Lesovo gümrük kapılarında sürdürülen iyileştirme projelerini hem fiziksel kapasitenin artırılması hem de işlemlerin hızlandırılması bakımından önemli buluyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Bulgaristan ile ikili ticaretimize hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin çeşitlendirilmesine olumlu yansıyacağına inanıyoruz.

BAŞBAKAN JELYAZKOV, BOLAT VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

Bolat, ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildiklerini de ifade etti. Başbakan Jelyazkov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, şu değerlendirmede bulundu: