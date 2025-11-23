Türkiye ve Güney Kore ekonomik iş birliğine odaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye'nin 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında yer alan Güney Kore ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Bu çerçevede Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın 24-25 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Söz konusu ziyaret kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde enerji, savunma sanayisi, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirecek adımların ele alınması, ayrıca ikili iş birliğini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

İKİ ÜLKENİN TİCARET YILLARA GÖRE TİCARET HACMİ SIRALANDI

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin çerçeve ve mal ticareti anlaşmaları 1 Mayıs 2013, hizmet ticareti ve yatırım anlaşmaları ise 1 Ağustos 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye-Güney Kore ticaret hacmi 2013'te 6,9 milyar dolar seviyelerindeyken 2014'te 8,2 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu ticaret hacmi ortalaması 2015-2019 döneminde ise yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi 2020-2023 döneminde artış gösterdi. Bu kapsamda 2020'de 6,8 milyar dolar olan ticaret hacmi 2021'de 8,6 milyar dolar, 2022'de 10,1 milyar dolar, 2023'te 10,5 milyar dolara kadar yükseldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 10,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu yılın 9 ayında söz konusu hacim 8,1 milyar dolar oldu.

İHRACATIN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNİ ECZACILIK ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR

Türkiye'nin bu ülkeye ihraç ettiği mallara bakıldığında eczacılık ürünleri öne çıktı.

Türkiye'nin geçen yıl söz konusu ülkeye ihracatı 971 milyon doları aşarken, bunun yaklaşık 3'te birini eczacılık ürünleri oluşturdu.

Bunun rakam olarak karşılığı 307 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatta geçen yıl öne çıkan diğer ürünler ise 115,5 milyon dolarla "metal cevherleri, cüruf ve kül" ile 91,7 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" oldu.

YILIN 10 AYINDA 194 BİNİ AŞKIN TURİST GELDİ

Türkiye'ye 2024'te Güney Kore'den gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,1 artışla 206 bin 931 olarak kayıtlara geçti.

Turist sayısı 2023'te 159 bin 39 idi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise Güney Kore'den gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 194 bin 686 oldu.