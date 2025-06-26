Türkiye ve İngiltere ticareti Lordlar Kamarası'nda konuşuldu

"Engelsiz Ticarete: İngiltere-Türkiye Ticaretindeki Engelleri Kaldırmak" yuvarlak masa toplantısı, İngiltere'de yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere tarafından iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı iş birliği imkanlarının ele alınması amacıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Uddin'in ev sahipliğinde ve İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda düzenlenen "Engelsiz Ticarete: İngiltere-Türkiye Ticaretindeki Engelleri Kaldırmak" yuvarlak masa toplantısına 10'dan fazla parlamento üyesinin yanı sıra iki ülkeden çok sayıda iş insanı, yatırımcı ve sektör temsilcisi katıldı.

"TÜRKİYE, BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN STRATEJİK BİR ORTAK"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve coğrafi avantajlarıyla Birleşik Krallık için stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

Özdemir, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda. Bu avantajı üretimle, ihracatla ve girişimcilikle birleştiriyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın 14 binden fazla üyesi ve 60 binden fazla şirketiyle Türkiye'nin ticaret ve sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini temsil ettiğini dile getiren Özdemir, serbest ticaret anlaşmasının (STA) daha kapsayıcı hale getirilmesinin sadece ticari değil, uzun vadeli stratejik iş birlikleri açısından da hayati olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Birleşik Krallık'ın hizmet ihracatındaki gücüyle Türkiye'nin bu alandaki büyüme potansiyeli birleştiğinde dijital, finansal ve profesyonel hizmetlerde karşılıklı fayda üretmek mümkün olacaktır. MÜSİAD olarak bu sürece aktif katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Türkan Akbaş da mevcut STA'nın yalnızca mal ticaretini kapsadığını anımsatarak, hizmetler, yatırım koruması, kamu alımları, dijital ticaret ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması gibi alanların anlaşma dışında kalmasının özellikle KOBİ'leri zorladığını söyledi.

"İKİLİ TİCARET HACMİ YÜZDE 25 ARTABİLİR"

Vize süreçlerinin karmaşıklığının, kamu ihalelerine erişimde yaşanan eşitsizliğin ve karşılıklı hizmet sunumundaki engellerin iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin altında kalmasına neden olduğunu anlatan Akbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

2024 yılında ikili ticaret 27,8 milyar sterline ulaştı. Kapsamlı bir modernizasyonla bu rakam yüzde 25 artabilir. İngiltere'nin finansal ve dijital gücü, Türkiye'nin üretim kabiliyetiyle birleştiğinde çok daha güçlü bir ekonomik mimari kurulabilir. İki ülke arasında insan hareketliliği, bilgi paylaşımı ve güven temelli bir ortaklık için STA'nın kapsamı genişletilmeli, müzakereler hızla tamamlanmalıdır.

STA'NIN MODERNİZASYONU

MÜSİAD UK Genel Sekreteri ve Ticaret-Yatırım Danışmanı Özlem Bacak ise STA'nın modernizasyonunun ekonomik olduğu kadar çevresel bir zorunluluk olduğunu belirterek, yeşil üretim, çevre standartları ve döngüsel tedarik zincirlerinin anlaşma kapsamına alınması gerektiğini söyledi.