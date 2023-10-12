Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında iş birliği artıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında, iki ülke arasındaki projelere değinerek enerji politikaları hakkında bilgi verdi.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya ile enerjinin çok sayıda alanında iş birliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, iki ülke arasında sadece doğalgaz ve nükleer alanında değil aynı zamanda petrol, petrol ürünleri ve kömür alanında da ticaretin yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlattı.

Bakan Bayraktar, hedeflerinin hem doğalgazın hem elektriğin ve madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında örnek gösterilebilecek bir iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

Sadece doğalgaz ve nükleer alanında değil aynı zamanda petrol, petrol ürünleri ve kömür alanında da ticaretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

Doğalgazda 40 yıla yaklaşan ticari iş birliği

İki ülkenin özellikle doğalgazda 40 yıla yaklaşan bir ticari iş birliğine sahip olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

Rus şirketleri ve Rusya, Türkiye için güvenilir bir tedarikçi olma noktasında önemli bir krediye ve geçmişe sahip. Aynı zamanda Türkiye de büyüyen güvenilir bir piyasa olma noktasında Rusya için önemli bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu iş birliği, kalıcı ve uzun soluklu bir şekilde devam ediyor.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali önemli bir proje"

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de (NGS) enerji iş birliği konusunda önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Akkuyu NGS, bugün dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden, inşaatı devam eden projelerinden bir tanesi. Orada da nisan ayında nükleer yakıtı sahaya getirerek orayı da uluslararası anlamda nükleer tesis statüsüne kavuşturduk. Şimdi önümüzde artık ilk reaktörden elektriği üreteceğimiz süreç bulunuyor.

Gazprom'la doğalgaz merkezi görüşmeleri ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rus Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğinden ve doğalgaz merkezi projesinden bahsettiğine işaret eden Bayraktar, şu açıklamayı yaptı:

Bu konuda da Gazprom'la yaptığımız görüşmelerde, yakın bir zamanda bu konudaki bir yol haritasını karşılıklı mutabakat altına almayı ve ondan sonra da önümüzdeki süreçte doğalgaz merkezini gerçekleştirmeyle alakalı çalışmaları birlikte yürütmeyi kararlaştırdık. Bu konuda mutabık kaldık.

İstanbul Finans Merkezi'nde enerji merkezi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi konusunda bir vizyon ortaya koyduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

Türkiye'de bizim hedefimiz, esas itibarıyla hem doğalgazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada buna katkı koyabilecek ülkeleri de bu oluşumun, bu platformun, bu merkezin içerisine bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)