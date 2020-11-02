Türkiye’de ekim imalat sanayi PMI 53,9 oldu

İSO'nun açıkladığı ekim imalat sanayi PMI 53,9'a yükseldi. Önceki ay veri 52,8'di.

Ekonomik büyümenin göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ekimde 53,9’a yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜ ÜST ÜSTE 5 AY BÜYÜME GÖSTERDİ

Koronavirüs salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste 5 ay büyüme gösterdi. Üretim hacimleri yükseldi ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam yaratma hızı Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaştı.

10 SEKTÖR İÇİNDE EN GÜÇLÜ BÜYÜME YİNE ANA METAL SANAYİ İLE KİMYASAL, PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRLERİNDE

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre de anket kapsamında takip edilen 10 sektör içinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken, kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet koşulları zayıfladı.

İMALATÇILAR MÜŞTERİ TALEBİNİN İYİLEŞMEYE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Yeni siparişlerde artış trendi 5 ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtildi. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı.