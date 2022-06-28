Türkiye'de enerji dönüşümü için 135 milyar dolara ihtiyaç var

Türkiye'de enerji dönüşümü için 135 milyar dolara ihtiyaç var

Dünyada fosil yakıtların çevreye verdiği zararı azaltmak için yenilenebilir varlıklara yatırım yapılması gerekiyor. Bu rakam da ülkemiz için 2030'a kadar 135 milyar dolar olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını enerjide yeşil dönüşümü artırmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerjiye erişim sorunları artınca yeşil enerjiye yatırım dana ön plana çıktı.

Türkiye'nin 2022-2030 döneminde enerji dönüşümü için yatırım ihtiyacının 135 milyar dolar, finansman ihtiyacının ise yaklaşık 107 milyar dolar olduğu hesaplandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı" raporu, tanıtım toplantısıyla açıklandı.

Rapor f inansman kaynaklarını çeşitlendirdi

Enerji dönüşümünde finansman ihtiyacını, enerji dönüşümü ile dijital dönüşümü içeren "yeşil yeni düzen" kavramı ışığında inceleyen rapora göre, "yeşil yeni düzen" enerji dönüşümü için finansman ihtiyacını artırmanın yanı sıra finansman kaynaklarını da çeşitlendirdi.

2050'ye kadar 110 trilyon dolar yatırım ihtiyacı

Avrupa Birliği'nin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore'nin "yeşil yeni düzen" kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak benimsediğine, ABD ve Çin'in de bu eksende önemli adımlar attığına dikkatin çekildiği rapora göre, küresel ölçekte enerji dönüşümü için 2050'ye kadar 110 trilyon dolar yatırım ihtiyacı var.

AA'nın haberine göre, apılması gereken yıllık yatırım tutarının 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman ihtiyacının ise 2,5 kat daha yüksek olacağı öngörüldü.