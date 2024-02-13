Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı 67’ye çıktı TÜROB, Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023’ü açıkladı. Turizmdeki hareketlilik, küresel otel zincirlerinin Türkiye'ye ilgisini artırdı.

AA

Otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, son 5 yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık salgın molasına rağmen artışını sürdürerek 67’ye ulaştı.

Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

Küresel 722 tesiste 157 bin oda bulunuyor

Zincir ve grup otellerin 46’sı yerli ve 21’i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisindeki oda sayısı ise 157 bin 495’e ulaştı.

2019 yılında yine TÜROB’un araştırmasına göre, 57 adet zincir ve grup otel ve bunlara bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu.

2023 yılında tesis sayısında 95 ve oda sayısında da 12 bin 45 artış gözlemlendi.

Tesisler, "şehir oteli" ve "resort oteli" olarak ayrıldı

Araştırmada tesisler, "şehir oteli" ve "resort oteli" olarak ayrıldı. Bunlardan 74 bin 343 oda sayısıyla 471'inin "şehir oteli" ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251'inin "resort oteli" olduğu belirlendi.

Otellerin 221’i İstanbul’da, 155’i Antalya’da, 73’ü de Muğla’da yer alıyor.

Söz konusu 722 tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında, 321'i franchise, 257'si owner (mal sahibi), 79'u management (yönetim) ve 65'i lease (kiralama) oldu.

"Konaklama sektörü yatırım için her zaman cazip"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul, turizm yatırımları için hala dünyanın en cazip şehirleri arasında.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)