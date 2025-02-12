Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek: Karanfil

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi düşüş kaydetti.

Sektör geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 0,1 düşüş kaydederek 1 milyar 413 milyon 208 bin 458 adede geriledi.



Karanfil, bu dönemde 43,8 pay ve 889 milyon 334 bin 480 adetle Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek oldu.

KARANFİL ZİRVEDE

Karanfil, üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.

ŞEBBOY

Bu dönemde şebboy üretimi yüzde 17 artarak 10 milyon 170 bin 400'e çıktı. Böylece şebboy, 2024'te üretimi en çok artan kesme çiçek olarak dikkati çekti.

GÜL

Şebboydan sonra üretiminde en fazla artış görülen kesme çiçek gül oldu. Bu çiçeğin üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,6 artarak 123 milyon 359 bin 282 adede ulaştı.

Gül üretiminin kesme çiçekler içindeki payı da yüzde 6,1 olarak kaydedildi.

NERGİS

Nergisin üretimi bu dönemde yüzde 4,4 artışla 38 milyon 360 bin 46'ya, zambak üretimi de yüzde 3,6 artışla 8 milyon 459 bin 875 adede çıktı.

EN FAZLA ÜRETİM DÜŞÜŞÜ "DENİZ LAVANTASI"NDA

Üretiminde geçen yıl en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 17,9 ile "deniz lavantası" olarak bilinen "statice" oldu. Bu çiçekten 2024'te 247 bin adet üretildi. Söz konusu çiçeği yüzde 14,2'lik azalışla sümbül izlerken, bu çiçeğin üretimi geçen yıl 908 bin adet olarak kaydedildi.

GLAYÖL ÇİÇEĞİ

Glayöl çiçeği üretimi, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,4 azalarak 2 milyon 696 bin 800'e geriledi.

LALE

Lale de üretimi azalan çiçekler arasında yer aldı. Bu dönemde lale üretimi yüzde 3,8 gerileyerek 4 milyon 315 bine düştü.

ORKİDE

Orkide üretimi ise değişim göstermeyerek geçen yıl itibarıyla 2 milyon 870 bin 300 adet olarak kayıtlara geçti.