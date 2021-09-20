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Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldığını ve 120 bin kişiye istihdam dağlandığını söyledi.