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    Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldığını ve 120 bin kişiye istihdam dağlandığını söyledi.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 19:42
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    Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Türkiye'nin kömür üretimine ilişkin bir paylaşım yaptı.

    Dönmez, Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldığını duyurdu.

    2020'DE EKONOMİYE 7 MİLYAR TL KATKI

    Bakan Dönmez, "2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Türkiye de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı #1

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