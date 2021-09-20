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- Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı
Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldığını ve 120 bin kişiye istihdam dağlandığını söyledi.
- DHA
- 20.09.2021 - 19:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Türkiye'nin kömür üretimine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Dönmez, Türkiye'de son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldığını duyurdu.
2020'DE EKONOMİYE 7 MİLYAR TL KATKI
Bakan Dönmez, "2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.