Türkiye'den 3 şehir 'Dünyanın en iyi 100 marka şehri' listesinde

AA

Dünya üzerinde marka şehirler, farklı alanlarda prestijli listelerde yer alıyor.

Bu listelerden biri olan "City Index 2024" marka şehirleri belirlemek için 20 ülkede 15 bin kişiye anket düzenlendi.

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" ile 100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete; Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan katıldı.

ŞEHİRLER 7 ANA BAŞLIKTA SIRALANDI

Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.

LONDRA İLK SIRADA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

LİSTEYE TÜRKİYE'DEN KATILAN 3 İL

Genel sıralamada geçen yıl 57'nci olan İstanbul 6 sıra yükselerek bu yıl 51'inci oldu. Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu. 3 büyükşehrin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu.

SAYGINLIKTA İSTANBUL 51.

Saygınlıkta da 51'inci sırada İstanbul bulunurken Antalya 93, İzmir 97'nci sırada yer aldı. Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul 62'nci, Antalya 93'üncü, İzmir 97'nci oldu.

"ÜLKE TANITIMINA ŞEHİRLER DE DAHİL EDİLMELİ"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmada turizm merkezleri arasında bulunan İstanbul, Antalya ve İzmir'in de listede yer aldığının altını çizerek şu açıklamada bulundu:

Sadece tarihin, doğanın bahşettiği üstünlük ve nimetler sayesinde İstanbul'un belli bir sırada yer alması doğal. O, bir dünya şehri ancak şehir markasının yönetilerek küresel sıralamada daha üst yerlere gelmesi gerekiyor. Örneğin yaklaşık 5 milyar kişinin dahil olduğu internet ve dijital dünyada şehrin mevcudiyeti güçlendirilebilir ve 'bilinme', 'tanınma' özelliklerinde rakipleriyle boy ölçüşebilir.

ANTALYA VE İZMİR

Antalya'nın turizm yatırımları ve merkezi yönetim tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirten İlgüner, İzmir'in de listede yer alan şehirler arasında bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Ülke tanıtım çalışmalarına şehirlerin dahil edilmesinin önemi her geçen gün biraz daha anlaşılırken bu anlayış ve gelişmenin ülkemiz için de geçerli olması beklenmelidir.

DÜNYANIN 100 MARKA ŞEHRİ'NDE İLK 10

"City Index 2024" araştırması sonucunda belirlenen ilk 10 şehir şöyle:

Şehir / Ülke / Puan

1 - Londra / Birleşik Krallık / 90,9

2 - New York / ABD / 89,8

3 - Paris / Fransa / 87,8

4 - Tokyo / Japonya / 86,8

5 - Dubai / BAE / 86

6 - Singapur / Singapur / 85,4

7 - Los Angeles / ABD / 85

8 - Sydney / Avustralya / 83,7

9 - San Francisco / ABD / 82,9

10 - Amsterdam / Hollanda / 82,1