Türkiye'den 9 ayda 6,4 milyar dolarlık hububat ihracı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-eylül döneminde yıllık bazda 6 milyar 422 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Anadolu topraklarında yetiştirilen 7 milyon 753 bin ton tarım ürünü yılın 9 ayında 213 ülke ve serbest bölgeye ulaştırılarak yüzde 22 artışla 6 milyar 422 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

BİTKİSEL YAĞLAR İHRACATTA LİDER

Türk hububat ve bakliyat ihracatçıları, yılın 9 ayında en fazla geliri 909 milyon dolarla bitkisel yağlardan kazandı.

BİSKÜVİ-PASTA VE BUĞDAY İHRACATI ARTTI

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 36 artan bu ürünü 873 milyon dolarla bisküvi-pasta ve 806 milyon dolarla buğday takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ORTA DOĞU ÜLKELERİNE

2 milyar 529 milyon dolarla en fazla ihracatı Orta Doğu ülkelerine yapan sektör, Irak'a ihracattan 1 milyar 95 milyon dolar, Suriye'ye ihracattan 392 milyon dolar ve ABD'ye dış satımdan 365 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatçı birlikleri bazında ise Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'in bağlı bulunduğu GAİB, 2 milyar 76 milyon dolarla en fazla dış satımı yapan birlik oldu.

“YIL SONU HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Her yıl ihracatımız artarak ilerliyor. Yılın 9 ayındaki ihracata baktığımızda yıl sonu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.