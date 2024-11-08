Türkiye'nin 10 aylık hububat ve bakliyat ihracatı karnesi

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 9 milyar 737 milyon 320 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 218 ülke ve serbest bölgeye 10 milyon 147 bin 145 ton ürün gönderdi.

Sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre birim fiyatta yüzde 10,2 artarken miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 3,1 düştü.

EN FAZLA İHRACAT ORTA DOĞU ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİ

Sektör, en fazla ihracatı 3 milyar 371 milyon 433 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı.

Orta Doğu'yu 2 milyar 347 milyon 448 bin dolarla Afrika, 1 milyar 232 milyon 217 bin dolarla Avrupa izledi.

"ÜRETİMİ AZALMAYAN TEK SEKTÖR, GIDA"

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Sektörel PMI Raporu'nda takip edilen 10 sektör içinde üretimi azalmayan tek sektörün gıda olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

İSO raporuna göre, girdi fiyatlarında en yüksek maliyet gıda sektöründe olduğu için gıda ürünleri fiyatlarındaki artış hızı arzu edilen ölçüde yavaşlamıyor. Fakat dünyadaki petrol bolluğuna bağlı olarak, enerji fiyatlarında bir iyileşme söz konusu.