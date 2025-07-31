Türkiye'nin 6 aylık sebze ihracatı yüzde 10 arttı

Türkiye'den yılın 6 ayında yapılan yaş sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 605 milyon 445 bin 193 dolara ulaştı.

İhracatı en çok yapılan sebzeler sırasıyla domates, biber ve kabak oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 1 milyar 692 milyon 165 bin dolarlık yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatı gerçekleştirildi.

Bu rakamın 605 milyon 445 bin 193 dolarını sebze ihracatı oluşturdu.

549,6 MİLYON DOLARLIK SEBZE İHRACATI

Türkiye'den geçen yıl aynı dönemde 549 milyon 609 bin 432 dolarlık sebze ihracatı yapılırken, bu yıl dış satımda yüzde 10'luk artış yaşandı.

EN FAZLA DOMATES GÖNDERİLDİ

Sebze ihracatında ilk sırayı 259 milyon 786 bin dolarla domates aldı.

Domates ihracatında geçen yıla göre yüzde 2'lik artış oldu.

Domatesi 181 milyon 104 bin dolarla biber, 46 milyon 279 bin dolarla kabak, 35 milyon 606 bin dolarla salatalık, 20 milyon 467 bin dolarla soğan takip etti.

TÜRKİYE'NİN SEBZE İHRACATININ YARISI BATI AKDENİZ'DEN

Ülke genelinde yapılan ihracatın yüzde 51'i ise yaş sebze, meyve üretiminde ve ihracatında önemli potansiyele sahip Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapıldı.

Bölgeden yılın 6 ayında 309 milyon 13 bin dolarlık sebze ihraç edildi. Geçen yıl 279 milyon 978 bin dolar olan sebze ihracatında bu yıl yüzde 10,4'lük artış gerçekleşti.

Bölgeden ise en fazla biber ihraç edildi. 126 milyon 412 bin dolarlık biber ihracatını, 125 milyon 697 bin dolarla domates takip etti.

MEYVE İHRACATI

Türkiye'nin meyve ihracatı ise 6 aylık dönemde 550 milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana yaklaşık 100 milyon dolarlık elma, 103 milyon 223 bin dolarlık şeftali, 47 milyon 535 bin dolarlık kiraz ihraç edildi.

Batı Akdeniz'den ise 6 aylık dönemde 99 milyon 909 bin dolarlık yaş meyve ve 12 milyon 987 bin dolarlık turunçgiller ihracatı yapıldı.

"ÖRTÜ ALTI ÜRETİM SORUN YAŞAMADI"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ilkbaharda yaşanan zirai dondan meyve sektörünün olumsuz etkilendiğini ancak sebze sektöründe özellikle örtü altı üretim dolayısıyla ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Sebzede en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Irak, Romanya, Almanya ve Ukrayna'nın geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, meyve ihracatında ise geçen yıla göre iklim şartları dolayısıyla bir düşüş yaşandığına işaret etti.