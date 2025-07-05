Türkiye'nin CDS puanı düşüş eğilimine girdi

Global yatırımcılar, yatırım kararlarını alırken ülkelerin kredi risk primini (CDS) dikkate alarak hareket ediyor.

Haziran ayı enflasyonundaki düşüş sonrasında Türkiye'nin orta vadeli 5 yıllık CDS puanı da önce 280,61 puana indi, bugün de 273,99'a, 6 aylık likit CDS puanı ise önce 59,55 puana, bugün de 52,55'e geriledi.

"TÜRKİYE İÇİN GÜZEL GELİŞMELER"

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, kredi risk priminin önem taşıdığını ve yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin son geldiği aşamada "Eğilim aşağı yönde. CDS puanlarının aşağı eğilimli olması Türkiye için güzel gelişmeler." diyerek, riskin düşüş eğilimine girildiğini aktardı.

CDS NEDİR?

Yüksek CDS değeri, yüksek kredi riskini gösterirken, düşük CDS değeri daha düşük riski ifade ediyor

Bu prim; ülkenin ekonomik istikrarı, politik durumu ve diğer faktörler tarafından etkileniyor.