Türkiye'nin domates ihracatı şimdiden geçen yılı geçti Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen senenin tamamındaki dış satımı geçerek 381 milyon 354 bin dolara ulaştı.

AA

Domates, Türkiye'nin sebze ihracatında başı çekiyor.

Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesi ihracatı artıran bir etmen oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir sağlandı.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise 381 milyon 354 bin dolarlık domates satıldı.

Türkiye'den 51 ülkeye domates gitti

Bu dönemde Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krallık, Seyşel Adaları, Danimarka, İspanya, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Estonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 51 ülkeye 423 bin 321 ton domates ihracatı gerçekleştirildi.

En çok domates ihracatı Romanya'ya

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya yılın 9 ayında 66 milyon 443 bin dolarlık domates sattı.

İkinci ihracat noktası Ukrayna oldu

Romanya'yı 52 milyon 19 bin dolarla Ukrayna, 38 milyon 959 bin dolarla Polonya, 35 milyon 933 bin dolarla Almanya ve 29 milyon 806 bin dolarla Rusya izledi.

"Yeni pazarlara açılma hedefimiz devam ediyor"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Halil Pekdemir, domates ihracatında yılın ilk 9 ayında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

Türkiye'nin 2023 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğu 381 milyon 354 bin dolarlık domates ihracatıyla 2022'nin tamamını büyük bir artışla geride bırakması ülkemiz için mutluluk verici önemli bir gelişme. Domates ihracatındaki bu büyük artış, sera sektörünün gelişmesine de önemli katkılar sunacaktır. Sektörün daha da büyümesiyle hem istihdam oranı artacak hem de ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağlanacaktır. Yıl sonuna kadar bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz.

"Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesi ihracatı olumlu etkiledi"

İhracat rakamlarını sürekli yukarıya taşıma gayretinde olduklarını vurgulayan Pekdemir, şunları kaydetti:

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelere baktığımız zaman pazar ağının geçmiş yıllara göre arttığını görüyoruz. Bizim yeni pazarlara açılma ve oralarda istikrarlı şekilde bulunma hedeflerimiz devam ediyor. Artan seralarımız ve üretim miktarımızla her yıl ihracat rakamlarımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesi bizim açımızdan olumlu bir gelişmeydi. İnanıyoruz ki ihracat rakamlarının artması, ülkemiz ekonomisi için de önemli bir gelişme olacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)