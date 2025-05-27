Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

AA

"Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasında yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15,6 artışla 17 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı.

2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

EN DEĞERLİ MARKALAR

Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası, geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

Geçen yıl üçüncü olan Vestel, bir sıra gerileyerek 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.

Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci, Yeni Rakı 590 milyon dolarla 9'uncu, Vakıfbank 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

LİSTEYE YENİ KATILAN MARKALAR

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü, listeye giren diğer markalar oldu.

125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 17 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ İLK 20 MARKASI

1- Türk Hava Yolları

2- Arçelik

3- İş Bankası

4- Vestel

5- Ford Otosan

6- Ziraat Bankası

7- LC Waikiki

8- Garanti BBVA

9- Yeni Rakı

10- Vakıfbank

11- Akbank

12- Yapı Kredi

13- Anadolu Efes

14- Ülker

15- BİM

16- Petrol Ofisi

17- Turkcell

18- Şişe Cam

19- Migros

20- Togg