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Türkiye'nin en zengin 100 kişisi açıklanırken, bu kişilerin yaşadığı şehirler de en zengin iller olarak ikinci bir sıralamaya tabi tutuldu.

Buna göre Türkiye'nin en zengin ili İstanbul oldu.

EN ZENGİN İLK 100 LİSTESİ

Ayrıca dört yıl aradan sonra hazırlanan "En Zengin 100 Türk" listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor.

Zenginler arasında da uçurumlar var. Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin serveti, listenin sonunda yer alan 10 kişinin yedi katı.

EN ZENGİN 31 KİŞİ İSTANBUL'DA YAŞIYOR

İstanbul doğumlu 31 kişi, Forbes 100’ün toplam servetinin yüzde 30,3’ünün sahibi.

İkinci sırada Ankara var. Listede yer alan iki kişi Türkiye dışında doğdu. Onların toplam serveti de 1,35 milyar dolar.

İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla zengin çıkaran il ise Sabancı’ların etkisiyle Adana.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİNİN YAŞADIĞI ŞEHİRLER

1- İstanbul

2- Ankara

3- Adana

4- Rize, İzmir, Kayseri

5- Malatya,

6- Hatay, Erzincan, Gümüşhane, Samsun

7- Kırşehir, Adıyaman, Sivas, Artvin, Çorum, Trabzon

8- Şanlıurfa, Diyarbakır, Karabük