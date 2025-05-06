Forbes en zengin 100 Türk listesini açıkladı

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Forbes, dört yıl aradan sonra "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı...

Forbes Türkiye tarafından yayınlanan En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor.

Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.

MURAT ÜLKER ZİRVEDE

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Onu, 4,8 milyar dolarla BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı takip etti.

GENÇ ZENGİNLER LİSTEDE YER ALDI

Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu.

Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç.

Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.

4 İSİM İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı bu yıl ilk kez listeye giren dört kişi olarak listede yer alıyor.

İŞTE EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ

1- Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,5 milyar dolar

2- Uğur Şahin (BioNTech): 4,8 milyar dolar

3- Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,3 milyar dolar

4- Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.): 4 milyar dolar

5- Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.): 3,8 milyar dolar

6- Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 3 milyar dolar

7- Ferit Şahenk (Doğuş Holding): 2,8 milyar dolar

8- İpek Kıraç (Koç Holding): 2,7 milyar dolar

9- Filiz Şahenk (Doğuş Holding): 2,6 milyar dolar

10- Semahat Arsel (Koç Holding): 2,6 milyar dolar

11- Feridun Geçgel - Astor Enerji - 2,5 milyar dolar

12- Sinan Tara - Enka İnşaat - 2,5 milyar dolar

13- Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt - 2,4 milyar dolar

14- Rahmi Koç - Koç Holding - 2,3 milyar dolar

15- İbrahim Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 2,1 milyar dolar

16- Ali Metin Kazancı - Kazancı Holding - 2 milyar dolar

17- Mustafa Küçük - LC Waikiki - 2 milyar dolar

18- Ali Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 1,9 milyar dolar

19- Nihat Özdemir - Limak Holding - 1,9 milyar dolar

20- Sezai Bacaksız - Limak Holding - 1,9 milyar dolar

21- Şefik Yılmaz Dizdar - LC Waikiki - 1,8 milyar dolar

22- Selçuk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1,8 milyar dolar

23- Hamdi Akın - Akfen Holding - 1,7 milyar dolar

24- Haluk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1,6 milyar dolar

25- Ahmet Çalık - Çalık Holding - 1,5 milyar dolar

26- Deniz Şahenk - Doğuş Holding - 1,4 milyar dolar

27- Kazım Türker - Türkerler Holding - 1,4 milyar dolar

28- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Sağlık Grubu - 1,3 milyar dolar

29- Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1,3 milyar dolar

30- Aydın Doğan - Doğan Holding - 1,2 milyar dolar

31- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding - 1,15 milyar dolar

32- Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1,1 milyar dolar

32- Murat Vargi - MV Holding - 1,1 milyar dolar

34- Ali Ismail Sabancı - Esas Holding - 960 milyon dolar

35- Ahmet Nazif Zorlu - Zorlu Holding - 950 milyon dolar

35- İbrahim Çeçen - IC Holding - 950 milyon dolar

35- Mehmet Rüştü Başaran - Habaş - 950 milyon dolar

35- Ömer Koç - Koç Holding - 950 milyon dolar

35- Turgay Ciner - Park Holding - 950 milyon dolar

40- Fatih Tosyalı - Tosyalı Holding - 940 milyon dolar

41- Fuat Tosyalı - Tosyalı Holding - 930 milyon dolar

42- Mehmet Avni Kiğılı - Hayat Holding - 920 milyon dolar

43- Ali Koç - Koç Holding - 900 milyon dolar

43- Ali Rıza Yıldırım - Yıldırım Holding - 900 milyon dolar

43- Ceyda Lale Tara - Enka Inşaat - 900 milyon dolar

43- Leyla Tara Suyabatmaz - Enka İnşaat - 900 milyon dolar

43- Lucien Arkas - Arkas Holding - 900 milyon dolar

43- Yasemin Zeynep Keyman - Enka İnşaat - 900 milyon dolar

43- Yüksel Yıldırım - Yıldırım Holding - 900 milyon dolar

50- Mustafa Latif Topbaş - Bim - 890 milyon dolar

51- Ahmet Afif Topbaş - Bim - 850 milyon dolar

51- Ahmet Özokur - Yıldız Holding - 850 milyon dolar

51- Hasan Çolakoğlu - Çolakoğlu Metalurji - 850 milyon dolar

51- Vildan Gülçelik - Enka Inşaat - 850 milyon dolar

56- Ahmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar

56- Ali Ülker - Yıldız Holding - 800 milyon dolar

56- Ekrem Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar

56- Hanzade Doğan Boyner - Doğan Holding - 800 milyon dolar

56- Mehmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar

56- Şeref Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar

61- Hakan Safi - Safi Holding - 750 milyon dolar

62- Kemal Tahir Güleryüz - Gülermak Ağır Sanayi - 740 milyon dolar

63- Aziz Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar

63- Mehmet Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar

65- Çiğdem Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar

65- Erhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar

65- Korhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar

65- Serra Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar

65- Sevda Gülçelik - Enka Inşaat - 700 milyon dolar

65- Suzan Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar

71- Abidin Gülmüş - Gen llaç - 675 milyon dolar

72- Aylin Elif Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar

72- Bernard Arkas - Arkas Holding - 650 milyon dolar

72- Esra Çiğdem Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar

72- Olgun Zorlu - Zorlu Holding - 650 milyon dolar

76- Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar

76- Hasan Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar

78- Ahmet Ahlatçı - Ahlatçı Holding - 600 milyon dolar

78- Claire Arcas - Arkas Holding - 600 milyon dolar

78- Diane Arcas Göçmez - Arkas Holding - 600 milyon dolar

78- Zafer Kurşun - Orjin Group - 600 milyon dolar

78- Zafer Yıldırım - Orjin Group - 600 milyon dolar

83- Figen Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar

83- Mehmet Oğuz Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar

83- Nurettin Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar

86- Nezih Barut - Abdi Ibrahim İlaç - 570 milyon dolar

87- Bayram Yusuf Aslan - Içdaş Demir Çelik - 560 milyon dolar

87- Taceettin Aslan - Içdaş Demir Çelik - 560 milyon dolar

89- Arzuhan Doğan Yalçındağ - Doğan Holding - 550 milyon dolar

89- Ayşe Verda Gülçelik - Enka Inşaat - 550 milyon dolar

89- Begümhan Doğan Faralyalı - Doğan Holding - 550 milyon dolar

89- Erden Timur - Timur Gayrimenkul - 550 milyon dolar

89-Vuslat Doğan Sabancı - Doğan Holding - 550 milyon dolar

94- Ahmet Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar

94- Ali Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar

94- Aysun Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar

94- Dilek Sabancı - Sabancı Holding - 525 milyon dolar

94- Emine Sabancı Kamışlı - Esas Holding - 525 milyon dolar

94- Sevil Sabancı - Sabancı Holding - 525 milyon dolar

100- Ali Gülçelik - Enka Inşaat - 500 milyon dolar

100- Can Köseoğlu - Esas Holding - 500 milyon dolar

100- Inan Kıraç - Kıraça Holding - 500 milyon dolar

100- Işıl Doğan - Doğan Holding - 500 milyon dolar

100- Kamil Yazıcı - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar

100- Kazım Köseoğlu - Esas Holding - 500 milyon dolar

100- Tülay Aksoy - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar

100- Tuncay Özilhan - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar

100- Ziya Yılmaz - Dap Holding - 500 milyon dolar