Türkiye'nin hamsi ihracatında 7,2 milyon dolar gelir

İHA

Türkiye, su ürünleri ihracatını artırmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden alınan bilgiye göre, Türkiye 6 ayda 19 ülkeye 2 bin 208 tonluk hamsi ihracatı gerçekleştirdi.

İHRACATIN EN FAZLA YAPILDIĞI ÜLKELER

Hamsi ihracatında ilk 3 sırayı miktar bazında Ukrayna, Fransa ve Belçika alırken; en düşük ihracat ise sırasıyla Irak, Suriye ve Dubai’ye gerçekleşti.

7 MİLYON 217 BİN DOLAR GELİR SAĞLANDI

İhraç edilen 2 milyon 208 bin kg (2 bin 208 ton) hamsiye karşılık ülkeye 7 milyon 217 bin dolarlık ihracat geliri sağlandı.

İHRACATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TRABZON'DAN

Trabzon’da ise 115 ton hamsi ihracatı karşılığında 475 bin 389 dolar döviz girdiği gerçekleşti. Trabzon’dan aynı dönemde en fazla hamsi ihracatı Almanya ve Hollanda’ya yapıldı.