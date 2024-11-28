Türkiye'nin harç geliri 2025'te 282,5 milyar lira olacak

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Kamu kurumlarının yaptıkları hizmet karşılığında kişi ve kurumlardan aldığı harçlar, önemli bir gelir kalemini oluşturuyor.

Bütçe dönemlerinde de bu harçlar tahmini olarak hesaplanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkının 122 milyar 488 milyon 929 lirayla tapu harçlarından gelmesi hesaplanıyor.

İLK SIRADA TAPU HARÇLARI YER ALIYOR

Buna göre, 2025 yılında gayrimenkul alım-satım işlemlerinden tahsil edilecek tapu harçlarından toplam 122 milyar 488 milyon 929 bin lira gelir bekleniyor.

Bu tutar, toplam harç gelirlerinin yüzde 43,4’üne denk geliyor..

YARGI HARÇLARI

Harç gelirlerinde ikinci sırada yer alan yargı harçlarından ise 50 milyar 926 milyon 337 bin lira gelir bekleniyor.

Bu kapsamda ticaret sicil, esnaf sicil ve diğer yargı işlemleri için alınan harçlar önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

KALEM KALEM TAHMİN EDİLEN HARÇ GELİRLERİ

Bütçede farklı alanlarda alınacak harçlardan da ciddi gelirler elde edilmesi hedefleniyor.

İşte bu harç türlerinden tahmin edilen gelirler:

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira

Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira

Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira

Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira

Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira

"Diğer harçlar" kategorisinde ise yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi çeşitli kalemler yer alıyor.

TOPLAM HARÇ GELİRİ 282,5 MİLYAR LİRAYI BULACAK

2025 bütçesinde harç gelirlerinden toplam 282,5 milyar lira tahsil edilmesi bekleniyor. Bu rakam, bütçenin önemli bir ayağını oluşturuyor.