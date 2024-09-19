Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Çanakkale'de

Türkiye'nin keşfettiği doğalgazın işlenmesi doğrultusunda önemli bir adım atılıyor.
Yüzer üretim platformunun, Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılında devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğalgaz işlemesi planlanıyor.
Bu platformun, 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağı hesaplanıyor.
TÜRKİYE'NİN İLK YÜZER PLATFORMU YOLDA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Çanakkale'ye ulaştığını belirtti.
"TEK BAŞINA 4 MİLYON HANENİN GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK"
Bakan Bayraktar, yüzer üretim platformuna ilişkin paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğalgaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.
"SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK"
Paylaşımda, günlük 10 milyon metreküp gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimi iki katına çıkaracağı aktarıldı.
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