Türkiye'nin makarna ihracatı üç ayda yüzde 7 arttı

Makarnası ile ünlü ve tercih edilen ülkelerin arasına Türkiye de katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 378 bin 741 ton makarna ihracatından 228 milyon 475 bin dolar gelir elde edildi.

Türk ihracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değerde yüzde 7, miktarda ise yüzde 11,5 artırdı.

En fazla makarna ihracatı 36 milyon 315 bin dolarla Somali'ye yapılırken Irak 22 milyon 686 bin dolarla ikinci, Gana ise 21 milyon 514 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HACMİ

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığını ve yıllık 2 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu belirtti.

DÜNYA MAKARNA TİCARETİNİN YÜZDE 25'İ TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin dünya makarna ticaretinde tonaj bazında yüzde 25 paya sahip olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

Dünyanın farklı bölgelerindeki talep ve kalite standartlarına yanıt verebilecek üretim esnekliğine sahip sektörümüz, ihracat hacmini korurken birim değerini de artırabilecek olgunluktadır.



Bugün geldiğimiz noktada, küresel makarna ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren ABD, Japonya ve Almanya gibi önde gelen pazarlara en fazla makarna tedarik eden ilk 5 ülke arasında yer almamız, üretim kalitemizin en somut göstergesidir.