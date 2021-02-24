Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de rekor kırdı

Türk ihracatçısının nar dış satımından 126 milyon 54 bin dolar elde ettiği 2020 yılında, bu meyvede günümüze kadar tespit edilen en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığı açıklandı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl 75 ülkeye nar sattı. Nar ihracatında geçen yıl bir önceki yıla göre tutar bazında yüzde 29 artış sağlandı. Nar ihracatından 126 milyon 54 bin dolar döviz geliriyle 2013'te elde edilen 111 milyon 668 bin dolar aşılmış oldu.

Miktar bazında da nar ihracatı 2019'a göre yüzde 23'lük artışla 155 bin 714 tondan 192 bin 6 tona çıktı.

İHRACATTA İLK SIRADA RUSYA VAR

Nar ihracatında Rusya Federasyonu, 44 milyon 500 bin dolarla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020'de de zirvede yer aldı. Rusya'ya nar ihracatı yüzde 44 gelişim gösterdi. Nar ihracatında Rusya'nın payı yüzde 35'i aştı.

Almanya, 15 milyon 200 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Türk yaş meyve sebze sektörünün geleneksel ihraç pazarlarından Irak'a da 2020 yılında 12 milyon 800 bin dolarlık nar ihraç edildi. Ukrayna, İngiltere, Portekiz, Brunei, Fildişi Sahili, Cibuti, Nijerya, Togo ve Moritanya Türkiye'nin 2020 yılında nar ihraç ettiği ülkeler arasına katıldı.

"NAR ÜRETİCİMİZ BİLİNÇLENDİ"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, nar veriminin ve kalitesinin 2020'de çok iyi olduğunu belirtti.

Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarına işaret eden Uçak, "Nar üreticimiz son yıllarda çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak son 10 yılda yüzde 125'lik artışı yakaladık. Nar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında nara dünya genelinde talep artışı yaşandı. İhracat rekorunda pandeminin de itici rolü oldu. İklim değişikliği rekolteleri olumsuz etkilemediği takdirde 2021 yılında da nar ihracatında artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.