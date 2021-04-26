Türkiye'nin pilot sayısı 12 bine yaklaştı

Türkiye'de geçen yıl istihdam edilen pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 11 bin 840'a ulaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'na göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle büyümeye devam ediyor.

SEKTÖRDE 2019 YILI İTİBARIYLA 295 BİN 547 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2019 yılı sonu itibarıyla 295 bin 547'ye ulaştı.

1.558 HAVA ARACI

Sivil havacılık işletmeleri bünyesinde 2020 sonu itibarıyla 554 uçak, 176 hava taksi, 421 genel havacılık, 345 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam 1.558 hava aracı bulunuyor.

PİLOT SAYISI 11 BİN 840

Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 11 bin 840'a yükseldi. Bu rakam 2019'da 11 bin 269 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece pilot sayısında bir yılda yüzde 5,1 artış gerçekleşmiş oldu.

Yabancı pilot sayısının uçak ve helikopter pilot sayısı içindeki oranı ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.