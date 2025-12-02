Türkiye'nin risk pirimi en düşük düzeyde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye güne, ekonomik verilerle ve bu kapsamda da iyi haberlerle başladı.

Bu kez Türkiye'nin kredi risk primine dair detaylar açıklandı.

Türkiye'nin kredi risk primi, 2018 yılının Mayıs ayından itibaren en düşük seviyeye geriledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİN İŞARETİ

Türkiye ekonomisine olan güvenin işaretlerinden biri olan CDS yani risk primlerindeki gerileme 7 yılın dibine geldi.

EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye düştü. Böylece Türkiye'nin kredi risk primi 7,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Bu arada Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla vererek art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Bu hesap temmuzda 1 milyar 738 milyon dolar, ağustosta da 5 milyar 418 milyon dolar fazla vermişti. Böylece cari işlemler hesabı art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

TCMB'DEN SADELEŞME ADIMI

Son olarak TCMB, zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı. Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

"KARARLI VE SABIRLI DURUŞUMUZUN OLUMLU SONUÇLARI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan büyüme verilerinin ardından yaptığı açıklamada "Nisan ayında 381 baz puana kadar yükselen risk primi (CDS) 283 baz puana geriledi.

İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indi. CDS ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kararlı ve sabırlı duruşumuzun olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

RİSK PRİMİ NEDİR?

“Risk primi” aslında ülkenin ya da şirketlerin borçlanırken yatırımcılara ödediği ek güvence maliyeti demektir.

Bir ülke borç para almak istediğinde yatırımcılar, o ülkenin geri ödeme riskini değerlendirir.

Eğer ekonomide belirsizlik, yüksek enflasyon, siyasi risk veya dış finansman sorunu varsa yatırımcılar “ekstra faiz” ister. Bu ekstra faize risk primi denir.

Risk primi düştüğünde yatırımcılar o ülkeye daha çok güvenir, borçlanma maliyetleri azalır, yabancı sermaye daha kolay gelir.

Risk primi yükseldiğinde borçlanma faizi yükselir, yatırımlar yavaşlar.