Türkiye'nin Rusya'dan Ural ham petrolü ithalatı yüzde 38 arttı

REUTERS

Türkiye'nin Rusya'dan Ural ham petrolü ithalatı kasım ayında yükseldi.

Türkiye'nin Rusya'dan Ural ham petrolü ithalatı, STAR Rafinerisi'ndeki bakım çalışmalarının sona ermesiyle kasımda bir önceki aya göre yüzde 38 artarak 9,9 milyon varile yükseldi.

LSEG verileri ve Reuters hesaplamalarına göre, Türkiye ekim ayında Rusya'dan 7,4 milyon varil Ural petrolü ithal etmişti.

RAFİNERİ BAKIMDAYDI

Azerbaycan'ın devlet petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR tarafından işletilen STAR Rafinerisi, Ekim ayında tamamlanan kapsamlı bakımın ardından yeniden Ural petrolü alımlarına başladı.

Türkiye, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayarak, ham petrol başta olmak üzere Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcılarından biri olmayı sürdürüyor.

TÜPRAŞ da İzmir ve İzmit'teki tesisleri için Ural petrolü satın alıyor.