Türkiye'nin şekerleme ürünleri ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı Türkiye'nin ihracatı rekorlar kırarken, ihracat artışına bir destek de şekerleme ürünlerinden geldi.

AA

Şekerleme, lokum ve helva sektörünün Türkiye'de yüzlerce yıllık geçmişi var.

Bu deneyimin verdiği ayrıcalık ihracata da olumlu yönde yansıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri; şekerleme, lokum ve helva sektörünün ihracattaki büyümesini rakamlarla ortaya serdi.

Birliğin verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Şekerleme ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 735 milyon dolar olan şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12 artış göstererek 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, şekercilik mamulleri ihracatının 1 milyar 43 milyon dolara, çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatının 896 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Şekerlemede ABD, çikolatada Irak en büyük pazar

Öztürk, şekerleme ürünlerinde ABD, İngiltere ve Irak, çikolatalı şekerleme ürünlerinde ise Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın en önemli pazarlar olarak öne çıktığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)