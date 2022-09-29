Türkiye'ye sağlık turizminde 2 milyon kişi bekliyor

Turizmde çeşitlilik artırılmaya çalışırken, sağlık turizmi diğerlerinin arasında öne çıkıyor.

Türkiye sağlık yatırımları ve hizmet kalitesi nedeni ile turistler açısından talep görüyor.

Sağlık turizmi kapsamında 2 milyonun üzerinde turist gelmesi bekleniyor

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payının giderek arttığını belirterek, "Bu sene sağlık turizmi kapsamında 2 milyonun üzerinde turist ve 4 milyar doları aşan bir gelir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye sağlık hizmetlerinde öncü"

Türkiye'de verilen genel sağlık hizmetinin rakiplerinin çok önünde olduğuna işaret eden Terziler, özellikle şehir hastanelerinin yapımıyla birlikte organ nakilleri başta olmak üzere büyük hastalıkların tedavileri için Avrupa ve Orta Doğu'dan yoğun bir hasta gelişi olduğunu vurguladı.

"Genel sağlıkta kalite ve fiyatta gerçekten rakibimiz yok"

Sağlık turizminde rüzgarın Türkiye'den yana estiğini ifade eden Terziler, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sağlık turizmindeki payı giderek artıyor. Bu sene sağlık turizmi kapsamında 2 milyonun üzerinde turist ve 4 milyar doları aşan bir gelir bekliyoruz. Avrupa'da sağlık sistemi çok kötü durumda. Kolu kırılan insanlara bile röntgen çekmeye 1 ay sonraya gün verildiği oluyor. Bizde ise bırak filmi, parayı verdikten yarım saat sonra tomografi ve MR çektirebilirsiniz. Çok kaliteli doktorlarımız başta olmak üzere son sistem laboratuvarlar, ekipmanlar ve cihazlarla her şeyimiz var. Şu anda sağlıkta en iyisi Türkiye mi Amerika mı karar veremiyorum. Genel sağlıkta kalite ve fiyatta gerçekten rakibimiz yok diyebilirim."





"Saç ekimi çok önemli"

Terziler, sağlık turizminde saç ekiminin çok önemli bir payı olduğunun altını çizerek, toplam gelirin yarısının saç ekimi turizminden kaynaklandığını ifade etti.

Terziler, "Bu sene 1 milyonun üzerinde saç ekimi turisti ağırlayacağız. Yaklaşık ortalama 2 bin dolardan saç ekimi yapıldığını düşünürsek 2 milyar doların üzerinde yıllık ciro bekleniyor. Üstelik gelenler 2-3 gece konaklıyorlar ve burada ciddi bir turizm hareketliliği yaratıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

2 milyar kişiye hitap eden bir pazar

AAA'nın haberine göre dünya genelinde erkeklerin yüzde 75'inin saç problemi olduğuna ve bunun da 2 milyar adetlik saç ekim potansiyeline işaret ettiğini kaydeden Terziler, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı Avrupa olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden Türkiye'ye saç ektirmeye geliyorlar. Japonya, Kore, Avustralya ve Kanada'dan bile gelmeye başladılar. Hatta ben şu an en çok Avustralya'dan gelenlere saç ekiyorum. Saç ekim sektörü çok büyüyebilecek bir sektör. Türkiye'de usta-çırak ilişkisi olduğu için güzel bir şekilde yapmayı öğrendik.





İspanya'dan saç ekimi için Türkiye'ye gelen 3 turistin filmi tanıtıma etki etti

Biz daha uzun yıllar bayrağı taşırız. Uluslararası reklamların da çok önemli etkisi oldu. Mesela bir ay önce İspanya'dan saç ekimi için Türkiye'ye gelen 3 turistin filmi vizyona girdi. Film girince bize gelen İspanyolların da sayısı artmaya başladı. Avrupa'dan en çok İspanya, İtalya, Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerden gelenleri ağırlıyoruz."