TÜROB açıkladı! Türkiye'nin otel doluluğu 8 ayda yüzde 61 oldu Ekonominin lokomotif sektörleri arasında bulunan turizmin konaklama tarafında faaliyet gösteren TÜROB Başkanı Eresin, Türkiye genelinde otellerin doluluk oranlarını açıkladı.

AA

Türk turizmi toplam 2 milyon turist sayısından 50 milyona, 85 bin yatak kapasitesinden 1,5 milyon yatak kapasitesine ulaştı.

Konaklama sektöründe yatırımların toplam maliyetinin yaklaşık 90 milyar dolara, istihdamdaki kişi sayısı da tarihi rekora ulaşarak yaklaşık 1,5 milyona çıktı.

Turizm, direkt olarak 54 sektörü etkiliyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'ye yabancı ülkelerden gelişlerde herhangi bir sorun görünmediğini, düşüşün olmadığını, aksine yükselme olduğunu belirtti.

Ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık dönemde Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 61, İstanbul'da ise yüzde 64 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA OTEL DOLULUĞU ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Eresin, 8 ayda Türkiye genelinde otel doluluklarının yüzde 61, İstanbul'da ise yüzde 64 olduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

Yıllık bazda ise Türkiye genelinde 2023'ün yüzde 5 üzerindeyiz. İstanbul'da ise aynı düzeydeyiz. İşler elbette beklediğimiz düzeyde değil. Fiyatlarımızda avro bazında yüzde 15 civarında gerileme söz konusu. Ancak 'diplerdeyiz' şeklinde yaklaşımları da çok doğru bulmuyoruz. Turizmin en büyük yatırımcıları olarak, maliyet artışları ve kurlar bizi zorluyor.

"SEKTÖR OLARAK YILLIK BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFİMİZİ YAKALAMAYA ODAKLANDIK"

Sektör olarak yıllık belirledikleri hedefi yakalamaya odaklandıklarına işaret eden Eresin, şu değerlendirmede bulundu:

Bu hedefe ulaşmak ve turizm sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak üzere başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere kamu ve özel sektörden tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde, sektörün sorunlarına kalıcı çözümler bulmak üzere çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Her yıl hedefimiz, bir önceki yılı geçebilmek. Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile aynı doğrultuda 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak öncelikli hedefimiz. Turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)